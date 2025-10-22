ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ποδοσφαιρική ελληνική πανδαισία στην Ευρώπη, με τις καλύτερες αποδόσεις στη winmasters!

Οι Πέμπτες μας και φέτος είναι γεμάτες. Βρισκόμαστε στη ευχάριστη θέση να έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες σε Europa League και Conference League, οι οποίες δίνουν τη δική τους μάχη.

Η σημερινή δεν διαφέρει σε τίποτα, αφού Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι έτοιμες για την ευρωπαϊκή αρένα. Και αν ψάχνεις τις καλύτερες αποδόσεις, ξέρεις πού θα τις βρεις.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Η winmasters παίζει την καλύτερη μπάλα στις αναμετρήσεις των ελληνικών συλλόγων, προσφέροντάς σου άπαιχτα δώρα* και επιβραβεύσεις*. Όσον αφορά τις αποδόσεις; Οι καλύτερες στην αγορά.

Αρχής γενομένης από τη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19:45, η ΑΕΚ καλείται να κάνει το καθήκον της απέναντι στην Αμπερντίν, για το Conference League. Προφανής ο φαβοριτισμός των «κιτρινόμαυρων», με τον άσο να βρίσκεται στο 1.32, την ώρα που η ισοπαλία και το διπλό ξεφεύγουν (5.70 και 9.00 αντίστοιχα).

 Bet Builder με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters! 

25 Δώρα* στους αγώνες των Ελληνικών ομάδων στο Europa και Conference League

Περνώντας στο Europa League, πρώτος ρίχνεται στη «μάχη» ο Παναθηναϊκός (19:45). Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν την υπέρβαση στο Ρότερνταμ απέναντι στη Φέγενορντ, αλλά το 5.50 στο διπλό της winmasters καταδεικνύει τη δυσκολία του έργου τους. Ο άσος των Ολλανδών έχει το ξεκάθαρο πάνω χέρι στο 1.61, ενώ η ισοπαλία δίνεται στο 4.35.

Το πρόγραμμα κλείνει ο ΠΑΟΚ στις 22:00, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία με σκοπό να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από τη Λιλ. Οι Θεσσαλονικείς είναι το απόλυτο αουτσάιντερ στο 5.90, με τους γηπεδούχους να προσφέρονται στο 1.59 και την ισοπαλία να είναι στο 4.25.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Offers*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

