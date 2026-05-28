Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με… πράσινο «Ενισχυμένο» πρώτο βήμα για τελικό

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ πράξη πρώτη για τα ημιτελικά της Basket League, με το Τριφύλλι να ψάχνει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό στην Euroleague. Σαν να μην έφτανε η οδυνηρή εξέλιξη της σειράς με τη Βαλένθια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είδε τον Ολυμπιακό να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να πατάει στην κορυφή της Ευρώπης μέσα στο «T-Center». Στα εγχώρια έχει την ευκαιρία να βρει απάντηση απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως πρωτίστως πρέπει να περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ.

Το Τριφύλλι κατάφερε να συνέλθει σε αγωνιστικό επίπεδο μετά την έξοδο από την Ευρωλίγκα και… έβγαλε την υποχρέωση απέναντι στη Μύκονο, με το 2/2 που το έστειλε στα ημιτελικά. Η άμυνα μπορεί να μην βρέθηκε στα καλύτερά της, όμως η επίθεση κουβάλησε με δυο 90αρες που έκαναν τη δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο κορυφαίος της σειράς, καθώς με 24 πόντους στο πρώτο παιχνίδι και με 18 στο δεύτερο ηγήθηκε στο σκοράρισμα της ομάδας του.

Στο μεταξύ ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει σε μια μεγάλη επιστροφή. Σε ένα όνομα που έλαμψε διά της απουσίας του στη σειρά με τη Βαλένθια, ενώ έλειψε και στους αγώνες κόντρα στη Μύκονο.Ο λόγος φυσικά για τον Κώστα Σλούκα , ο οποίος ακολούθησε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μετά την αρθροσκόπηση που είχε αποβληθεί στο αριστερό γόνατο για αποκατάσταση ρήξης έξω μηνίσκου. Κάπως έτσι επιστρέφει στα πλάνα των Πρασίνων, οι οποίοι πάνε για το πρώτο βήμα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Στο μεταξύ οι Θεσσαλονικείς θα προσπαθήσουν να ορθώσουν ανάστημα και να εκμεταλλευτούν την κακή ψυχολογία του Παναθηναϊκού ώστε να κυνηγήσουν όποιες ελπίδες έχουν για να κάνουν την έκπληξη. Οι Πράσινοι άλλωστε έχουν αποδείξει φέτος πως είναι δεν είναι άτρωτοι σε… παγίδες και ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να στήσει ακόμα μια φέτος στο «T-Center». Στο αγωνιστικό σκέλος έκαναν το 2/2 στη σειρά απέναντι στο Περιστέρι, επικράτησαν με διαφορά 12 πόντων στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα παρουσίασε μια συνεπή εμφάνιση – με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο – για να κλειδώσει τη νίκη και μαζί την πρόκριση με 77-72.

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ έχει αποτινάξει από πάνω του το βάρος του «πρέπει», καθώς ήδη η σεζόν μπορεί να κριθεί ως αρκετά πετυχημένη. Κάθε πορεία από εδώ και πέρα μπορεί να θεωρηθεί ως υπέρβαση, αν και το παρελθόν δεν είναι υπέρ του. Και τις τρεις φορές άλλωστε που οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί φέτος στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη σε όλες τις περιπτώσεις και μάλιστα με μεγάλα σκορ.

Στη νίκη του Φεβρουαρίου δε, ξεπέρασε τους 100 πόντους και διέλυσε τους Θεσσαλονικείς με χαώδη διαφορά 30 πόντων χάρη στο τελικό 101-71. Ακόμα ωστόσο κι αν μεγαλώσουμε το δείγμα, ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να χαμογελάει. Προέρχεται άλλωστε από ένα νικηφόρο σερί δέκα αγώνων κόντρα στον Δικέφαλο και θα ψάξει το 12-0 που θα τον στείλει χωρίς προβλήματα στα τελικά της διοργάνωσης.

