Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς τους στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης των play-off της GBL. Η πρώτη ομάδα στις δύο νίκες περνάει στους τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από τον επώδυνο αποκλεισμό του από το Final 4 της EuroLeague από τη Βαλένθια. Έπειτα, είδε τον Ολυμπιακό να κατακτά το ευρωπαϊκό μέσα στο γήπεδό του. Εδώ και μέρες ακούγονται πολλά σενάρια για το μέλλον της ομάδας και πως αναμένονται πολλές αλλαγές. Έχει να επιδείξει 10 σερί νίκες επί του ΠΑΟΚ, με πιο πρόσφατη το 101-71 τον Φεβρουάριο για το Κύπελλο.

Ο ΠΑΟΚ, από τη μεριά του, έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα του από την Μπιλμπάο στο FIBA Europe Cup. Έγραψε δύο νίκες κόντρα στο Περιστέρι Betsson BC με πολύ καλές εμφανίσεις και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της GBL. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου θα επιδιώξει να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και να παλέψει για το καλύτερο δυνατό.

Ο άσος του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.01** και το διπλό του ΠΑΟΚ ανέρχεται στο 12.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τους πόντους, το Over 168,5 πόντοι εμφανίζεται στο 1.88** και το αντίστοιχο Under στο 1.86**.

Στο παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» ο συνδυασμός χάντικαπ Παναθηναϊκός -16.5 πόντοι και Over 167.5 συνολικοί πόντοι στο ματς ανεβαίνει στο 3.75** από 3.42.

Επόμενος αντίπαλος η ΑΕΚ για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό

Πρώτο ματς για τα πλέι οφ της ημιτελικής φάσης στην GBL και αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας». Ο Ολυμπιακός έρχεται από την κατάκτηση της EuroLeague και τώρα βάζει μπροστά για να πάρει και πάλι το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, πάλι, θα παλέψει για να κάνει την έκπληξη.

Ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη φάση ξεπέρασε με άνεση τον Κολοσσό Ρόδου. Έπειτα, αφοσιώθηκε στο Final Four της EuroLeague όπου κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Μετράει 19 διαδοχικές επιτυχίες απέναντι στην ΑΕΚ, με πιο πρόσφατη το εκτός έδρας 94-84 στις 25 Απριλίου.

Η ΑΕΚ, τώρα, προέρχεται από πρόκριση εις βάρος του Άρη Betsson BC με 2-1. Νίκησε στο Game 1 με 87-81. Έχασε με 90-81 στο δεύτερο ματς στη Θεσσαλονίκη και τελικά πήρε την πρόκριση σε έναν αγώνα – θρίλερ με 102-99 εντός έδρας. Τελευταία φορά που επικράτησε του Ολυμπιακού ήταν πριν από 8 χρόνια με 88-83 για το Κύπελλο.

Ο άσος του Ολυμπιακού δεν προσφέρεται για στοιχηματισμό, ενώ το διπλό της ΑΕΚ εμφανίζεται στο 14.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Το να σημειωθούν Over 169.5 πόντοι τοποθετείται στο 1.94** και το αντίστοιχο Under δίνεται στο 1.80**.

Ως προς το ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί με απόδοση 1.50**, ενώ ο Παναθηναϊκός δίνεται στο 2.50**. Η ΑΕΚ προσφέρεται στο 200.00**, ενώ τον ΠΑΟΚ τον συναντάμε στο 250.00.

