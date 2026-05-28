Μεγάλοι αγώνες σε Πορτογαλία και Copa Libertadores με ειδικά στοιχήματα!

Άλλη μια ημέρα με ενδιαφέροντα παιχνίδια για όλα τα γούστα στο ποδοσφαιρικό μενού.

Στην Πορτογαλία εκκρεμεί μια θέση στη μεγάλη κατηγορία για την επόμενη σεζόν, την οποία διεκδικούν Κάσα Πία και Ουνιάο Τορένσε, που είναι αντιμέτωπες στα μπαράζ παραμονής και ανόδου.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Τορένσε, αφήνοντας τα πάντα ανοικτά και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό αγώνα του «Estadio Municipal de Rio Maior» (22:00).

Η Κάσα Πία του Αλβάρο Πατσέκο που τερμάτισε στην 16η θέση της μεγάλης κατηγορίας καλείται να υπερασπιστεί τη θέση της στα «σαλόνια».

Απέναντι της η «φρέσκια» κυπελλούχος Πορτογαλίας του Λουίς Τραλχάο, η οποία προκάλεσε την τεράστια έκπληξη στον τελικό απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πανηγυρίζοντας το παρθενικό της σπουδαίο τρόπαιο και θέλει να το συνδυάσει με την ιστορική επάνοδο στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 34 χρόνια.

Κάσα Πία – Ουνιάο Τορένσε 1:2.30 X:3.10 2:3.45

Γεμάτη δράση είναι η βραδιά στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Copa Libertadores, με τη διοργάνωση να βρίσκεται στη φάση των ομίλων.

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, η Κορίνθιανς αντιμετωπίζει την Πλατένσε (03:30) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η Κορίνθιανς του Φερνάντο Ντινίζ προπορεύεται στον 5ο όμιλο με 11 βαθμούς όντας αήττητη με 3 νίκες, όλες με το ίδιο σκορ (2-0) και 2 ισοπαλίες, αμφότερες με 1-1. Η Πλατένσε του Βάλτερ Ζουνίνο έχει 7 βαθμούς με 2 νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες, ανάμεσά τους το 0-2 από την Κορίνθιανς στην πρεμιέρα του ομίλου.

Κορίνθιανς – Πλατένσε 1:1.72 X:3.40 2:5.40

Στο Copa Sudamericana η Ρίβερ Πλέιτ αντιμετωπίζει την Κλουμπ Μπλούμινγκ (03:30), θέλοντας να κλειδώσει την πρωτιάς στον 8ο όμιλο, όπου προηγείται με 11 βαθμούς (3-2-0).

Από την πλευρά της η ομάδα της Βολιβίας έχει πάρει έναν βαθμό σε 5 αγώνες κι αυτόν από τη Ρίβερ (1-1) στην πρεμιέρα του ομίλου.

Ρίβερ Πλέιτ – Κλουμπ Μπλούμινγκ 1:1.10 X:9.60 2:23.00

