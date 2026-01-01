Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson (02/01)

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες θεωρούν τη νίκη μονόδρομο για το πρεστίζ, αλλά και προκειμένου να αποκτήσουν ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν. Επιπλέον, ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της regular season της EuroLeague.

Στη διοργάνωση από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Παναθηναϊκός μετράει 7 νίκες και 17 ήττες με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Το ρεκόρ του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα είναι 12-6 και προέρχεται από τρεις σερί νίκες στη διοργάνωση: 92-85 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία, 93-82 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην Αθήνα και 81-77 τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Ενδιάμεσα, είχε επιβληθεί με 97-82 του Ηρακλή και 101-63 της ΑΕΚ, ενώ την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έπαιξε εκτός έδρας με το Μαρούσι. Το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να παίξει στο επίπεδο των δυνατοτήτων του για να πάρει μια πολύτιμη νίκη. Βέβαια, δεν λείπουν και τα προβλήματα, μιας και το προηγούμενο διάστημα μια ασθένεια κατέβαλε σχεδόν όλους τους παίκτες της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός, από τη μεριά του, έχει ρεκόρ 10-7 στη Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι έπειτα από ένα κακό διάστημα, έγραψαν δύο συνεχόμενες νίκες: 107-84 τη Βιλερμπάν στο Φάληρο και 97-94 τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία. Ενδιάμεσα, επιβλήθηκαν με 100-86 του Κολοσσού εντός έδρας. Πήραν επομένως τα πάνω τους αγωνιστικά και ψυχολογικά και παρουσιάζονται έτοιμοι για την πρόκληση του ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να βρει τις κατάλληλες λύσεις στην περιφέρεια και να περιορίσει τα δυνατά χαρτιά που έχει ο Παναθηναϊκός εκεί.

Για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός οι αποδόσεις έχουν σε πρώτο πλάνο τους πράσινους για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.59** και το διπλό του Ολυμπιακού ανέρχεται στο 2.37** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Οσον αφορά τους πόντους που θα σημειωθούν, το Over 163.5 συνολικοί πόντοι δίνεται στο 1.71**, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε το αντίστοιχο Under να φτάνει στο 2.06**.

Στην κατηγορία νικητής Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστούν. Πιο συγκεκριμένα, το να κατακτήσει το τρόπαιο ο Παναθηναϊκός προσφέρεται στο 3.60** στην πλατφόρμα της Betsson. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 4.75**.

