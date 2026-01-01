Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και τρελό ερυθρόλευκο 9-0 σερί από την Elabet

Αλήθεια, μπορεί να φανταστεί κανείς καλύτερο τρόπο για να ανοίξει αγωνιστικά η νέα χρονιά. «Αιώνιο» ντέρμπι στο ΟΑΚΑ και ένας υπέροχος ευρωλιγκάτος χαμός για απόψε. Και αυτό το ραντεβού εκτός από την κλασική διαμάχη Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού και τη βαθμολογική ανησυχία, είναι αυτό το τρελό σερί που τρέχουν οι «Ερυθρόλευκοι» που βάζει ακόμα μεγαλύτερη φωτιά στη βραδιά. Ούτε μία, ούτε, δύο, αλλά εννέα διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση μετρά ο Ολυμπιακός, με τις πέντε εξ αυτών να είναι στην έδρα του αντιπάλου τους.

Οι «Ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στο παρκέ με ένα εντυπωσιακό ψυχολογικό πλεονέκτημα, την ώρα που οι «Πράσινοι» αναζητούν τη νίκη που θα τους φέρει ισόβαθμους με Βαλένθια, Χάποελ στην κορυφή της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις μετά την ήττα στο Μιλάνο και τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ζάλγκιρις. Με ρεκόρ 12-6, διαθέτει την 4η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης και με νίκη πιάνει τις ομάδες της κορυφής, στέλνει ακόμα ένα μήνυμα κυριαρχίας και ανωτερότητας.

Απέναντί του, ο Ολυμπιακός έρχεται από δύο κολλητές νίκες και θέλει να μπει για τα καλά στην εξάδα. Παρά τα σκαμπανεβάσματα στη σεζόν, παραμένει η κορυφαία επιθετική ομάδα της EuroLeague και στα μεγάλα παιχνίδια βρίσκει τρόπο να επιβάλλει τον ρυθμό του, ειδικά απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η Serie A μπαίνει στο 2026 με το Κάλιαρι – Μίλαν. Οι «Ροσονέρι» ταξιδεύουν στη Σαρδηνία γνωρίζοντας ότι έχουν μπροστά τους μια σπάνια ευκαιρία: με νίκη, μπορούν να πατήσουν κορυφή και να στείλουν μήνυμα τίτλου.

Η Μίλαν είναι αήττητη από τον Αύγουστο με 15 σερί παιχνίδια στη Serie A και δείχνει να έχει βρει σταθερότητα, ρυθμό και καθαρό πλάνο, αναζητώντας τη νίκη που θα τη στείλει έστω και προσωρινά στην κορυφή. Το 3-0 επί της Βερόνα στο φινάλε του 2025, με τρία γκολ μέσα σε δέκα λεπτά, επιβεβαίωσε μια ομάδα που ξέρει πότε να χτυπά.

Βαθμολογικά, οι Μιλανέζοι βρίσκονται μόλις έναν βαθμό πίσω από την κορυφή, σε ένα πρωτάθλημα όπου οι αποστάσεις είναι ελάχιστες και κάθε αποτέλεσμα μετρά διπλά. Το πρόγραμμα χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους επιτρέπει να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη Καμπιονάτο, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες τους.

Στην άλλη πλευρά, η Κάλιαρι παλεύει για την επιβίωσή της. Η νίκη επί της Τορίνο την προηγούμενη αγωνιστική έδωσε ανάσα, όμως συνολικά η εικόνα της παραμένει εύθραυστη. Βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και το 2026 προμηνύεται ξανά δύσκολο. Ιστορικά, η έδρα της δεν αποτελεί φόβητρο για τη Μίλαν: μόλις πέντε νίκες της Κάλιαρι σε 46 παιχνίδια στη Σαρδηνία, με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν μεγάλο αήττητο σερί.

Ωστόσο, η πρόσφατη προϊστορία κρύβει παγίδες, καθώς την περσινή σεζόν η Κάλιαρι κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία με ανατροπή, δείχνοντας ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν βρει χώρους και μομέντουμ.

