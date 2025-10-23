ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παίζουν με ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΑ* στην Elabet

Αυτή ήταν μία πιο… ήσυχη εβδομάδα για την EuroLague, χωρίς τον «διάβολο» των διπλών αναμετρήσεων. Οπότε, θεωρητικά τουλάχιστον,  Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προσγειώνονται σε Μπολόνια και Μόναχο αντίστοιχα, με στόχο να δώσουν συνέχεια στα «διπλά» που έκαναν κόντρα σε Εφές και Μακάμπι.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ BET BUILDER στο 5.75: νίκη Παναθηναϊκός, Οσμάν Over 14.5 πόντους, Σλούκας Over 4.5 ασίστ

Ο Παναθηναϊκός έδειξε στην Κωνσταντινούπολη ότι δεν καταλαβαίνει από έδρες και ονόματα. Η εμφάνισή του Εφές ήταν εμφατική και κυριαρχική. Το πιο σημαντικό ίσως να ήταν ότι πέρασε από ένα γήπεδο που διαχρονικά τον ζορίζει, χωρίς καν να πάρει καμία βοήθεια από τον Ναν. Ωστόσο, η ομάδα λειτούργησε για πρώτη φορά τόσο καλά αμυντικά και είχε μπροστά τον Οσμάν να κλέβει την παράσταση, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα. Πίσω από όλα όμως, βρέθηκε το ήρεμο μυαλό του Κώστα Σλούκα που καθοδήγησε τους υπόλοιπους με μαεστρία, μοιράζοντας 12 ασίστ, για κανένα λάθος.

Η Βίρτους βέβαια, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Με τρεις νίκες στη φετινή διοργάνωση και αήττητη εντός έδρας, καθώς έχει κερδίσει ήδη Ρεάλ και Μονακό στη Μπολόνια, αποδεικνύοντας ότι δεν βρίσκεται στη EuroLeague απλώς για τη συμμετοχή. Παίζει με ταχύτητα, ενέργεια και ένστικτο, θυμίζοντας κάτι από τις πιο σπουδαίες εποχές της.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις και τα Bet Builders για το Βίρτους – Παναθηναϊκός, Μπάγερν – Ολυμπιακός, αλλά και όλα τα Ειδικά παικτών για τα αποψινά παιχνίδια της Euroleague και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στο 4.20: Μπάγερν (+3.5) & Under 165.5

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μία περίεργη ομάδα. Η Μπάγερν δείχνει τελευταία να πηγαίνει σε ένα «old school» μοτίβο στα σκορ της, κάτι αντίθετο στις 100άρες που βλέπουμε πλέον συχνά στη διοργάνωση. Με έμφαση στην άμυνα, χαμηλό ρυθμό και υπομονή στις επιθέσεις, πηγαίνει κάθε ματς στη δύναμη και στις λεπτομέρειες. Το υπέρ της 4-53 επί της Αρμάνι στο Μόναχο ήταν χαρακτηριστικό, ενώ και στο επίσης εντός με τη Ζαλγκίρις, έβαλε πάλι 70 πόντους. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, με εξαίρεση την εύκολη επικράτηση κόντρα στη Ντουμπάι, τα περισσότερα παιχνίδια του τα κάνει… θρίλερ, πηγαίνοντάς τα μέχρι το τελευταίο σουτ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Λιντς να νικήσει και στα δύο ημίχρονα

Η πίεση μεγαλώνει στο «Elland Road» και η Λιντς έχει φτάσει στο σημείο που χρειάζεται μία καθαρή, πειστική νίκη για να αλλάξει το κλίμα, καθώς τα Παγώνια μετρούν τρεις αγώνες χωρίς νίκη (2 ήττες), και την ανάγκη για restart πιο έντονη από ποτέ. Απέναντι της, μια Γουέστ Χαμ με πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, τη δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, μια άμυνα που μπάζει από παντού και τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να ψάχνει ακόμα την πρώτη του επιτυχία. Η παράδοση βέβαια είναι εξαιρετικά κακή για τη Λιντς, που δεν έχει κερδίσει εντός από το 2005, όμως κάθε αρνητικό σερί κάποτε σπάει. Και αυτή ίσως να είναι η στιγμή.

