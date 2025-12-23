ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός AKTOR: Δωρεάν εισιτήρια για τα ματς με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια (διαγωνισμός*)

Το PS Blog σε στέλνει* στις δύο μεγάλες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της EuroLeague.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο “Telekom Center Athens”, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:45) και τη Βίρτους Μπολόνια (08/01, 21:15) για την 20η και 21η αγωνιστική, αντίστοιχα.

Κι εσύ μπορείς να απολαύσεις την «πράσινη» ατμόσφαιρα και να βρεθείς στην κερκίδα μαζί με το plus one σου εντελώς δωρεάν, μέσα από τον διαγωνισμό* του PS Blog!

Συγκεκριμένα:

  • 4 τυχεροί κερδίζουν από 1 διπλό εισιτήριο για το Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:45)
  • 4 τυχεροί κερδίζουν από 1 διπλό εισιτήριο για το Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια (08/01, 21:15)

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Δευτέρα 29/12, 23:59. Περισσότερες πληροφορίες στο PS Blog.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

