Παίζεις… κερδίζεις* στο Φέγενορντ – Παναθηναϊκός! (23/10)

Στο… ανεμοδαρμένο Ρότερνταμ δοκιμάζεται σήμερα ο Παναθηναϊκός για τη league phase του Europa League ενάντια στη Φέγενορντ, με τον αγώνα να αλλάζει ώρα έναρξης (17:30 αντί για 19:45) λόγω πρόβλεψης για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή το βράδυ.

Η Φέγενορντ έρχεται από ένα εμφατικό 7-0 επί της Χέρακλες στην Eredivisie με χατ-τρικ του Ουέντα, αποτέλεσμα που αποκατέστησε το κλίμα μετά το κακό ξεκίνημα στην Ευρώπη. Το γήπεδο θα «βράζει», με τη γηπεδούχο να ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς στη League Phase του Europa League. Οι «ρότερνταμερς» έχουν 0/2: ήττα 1-0 στην πρεμιέρα από τη Μπράγκα στην Πορτογαλία και 0-2 εντός από την Άστον Βίλα.

Ο Παναθηναϊκός είναι στο μεταίχμιο. Η ευρωπαϊκή αφετηρία ήταν ιδανική με το 1-4 στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, όμως το 1-2 στο ΟΑΚΑ από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκοψε τη φόρα και καθιστά το ταξίδι στην Ολλανδία κρίσιμης σημασίας για τη βαθμολογική του ισορροπία. Ο Χρήστος Κόντης θα κοουτσάρει για τελευταία φορά, παραδίδοντας σκυτάλη από το Σάββατο στον Ράφα Μπενίτεθ.

