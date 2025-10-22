ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παίζεις… κερδίζεις* στο Φέγενορντ – Παναθηναϊκός! (23/10)

Στο… ανεμοδαρμένο Ρότερνταμ δοκιμάζεται σήμερα ο Παναθηναϊκός για τη league phase του Europa League ενάντια στη Φέγενορντ, με τον αγώνα να αλλάζει ώρα έναρξης (17:30 αντί για 19:45) λόγω πρόβλεψης για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή το βράδυ. Κι εσύ απολαμβάνεις τον σπουδαίο αγώνα με ένα σούπερ δώρο* από τη NetBet, θα το βρεις στην ενότητα των «προσφορών» ως Game of the Week!

Η Φέγενορντ έρχεται από ένα εμφατικό 7-0 επί της Χέρακλες στην Eredivisie με χατ-τρικ του Ουέντα, αποτέλεσμα που αποκατέστησε το κλίμα μετά το κακό ξεκίνημα στην Ευρώπη. Το γήπεδο θα «βράζει», με τη γηπεδούχο να ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς στη League Phase του Europa League. Οι «ρότερνταμερς» έχουν 0/2: ήττα 1-0 στην πρεμιέρα από τη Μπράγκα στην Πορτογαλία και 0-2 εντός από την Άστον Βίλα. 

Ο Παναθηναϊκός είναι στο μεταίχμιο. Η ευρωπαϊκή αφετηρία ήταν ιδανική με το 1-4 στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, όμως το 1-2 στο ΟΑΚΑ από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκοψε τη φόρα και καθιστά το ταξίδι στην Ολλανδία κρίσιμης σημασίας για τη βαθμολογική του ισορροπία. Ο Χρήστος Κόντης θα κοουτσάρει για τελευταία φορά, παραδίδοντας σκυτάλη από το Σάββατο στον Ράφα Μπενίτεθ.

Επιλέγοντας τη NetBet, μπορείτε να απολαύσετε μια μεγάλη γκάμα από κορυφαία αθλήματα και αγορές σε στοίχημα και λάιβ καζίνο. Λες «ναι στο παιχνίδι» απολαμβάνοντας σούπερ προσφορές* σε ένα σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό περιβάλλον, με απόλυτη ασφάλεια για τις συναλλαγές σου και άμεση διευθέτηση.

Διπλή προσφορά* γνωριμίας, Boost νίκης στα παρολί*, Cash Out, Ενισχυμένες, υπερσύγχρονη πλατφόρμα για live betting, νέο Bet Builder και Ατζέντα καθημερινών προσφορών* στο live casino, μόνο στη NetBet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

