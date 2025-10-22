ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παίζεις Ευρωλίγκα; Παίρνεις έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Μετά από την εβδομάδα της διπλής αγωνιστικής, η τωρινή θα τους μοιάζει ηπιότερη και λόγω του μονού αγώνα και λόγω της δυναμικής των αντιπάλων τους. Οι «αιώνιοι» θα βρεθούν σε Μόναχο και Μπολόνια για τη Μπάγερν και τη Βίρτους κι εσύ επωφελείσαι, ολοκληρώνοντας ένα Mission με μηχανισμό Bet Builder που θα σου χαρίσει ένα super έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από το αν θα πιάσεις τις προβλέψεις σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μπάγερν – Ολυμπιακός & το Βίρτους – Παναθηναϊκός!

Πέντε αγώνες μετά το πρώτο τζάμπολ, τα πράγματα πάνε καλά ή ικανοποιητικά για Ολυμπιακό 7ος με 3-2) και Παναθηναϊκό (1ος με 4-1).

Η κατάσταση στην Ευρωλίγκα είναι ευμετάβλητη και τώρα ακολουθούν δύο αγώνες που μπορούν να πάνε σε μία νίκη παραπάνω και τις δύο ελληνικές ομάδες. 

Οι παίκτες του Αταμάν θα βρεθούν στη Μπολόνια, ενώ αυτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Μόναχο. Χωρίς αμφιβολία, τα παιχνίδια είναι χαμηλού ρίσκου, άρα και τεράστιου κόστους αν κάτι στραβώσει. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μπάγερν – Ολυμπιακός & το Βίρτους – Παναθηναϊκός!

Στο Mission που θα βρεις στη Stoiximan, κάνεις τη δουλειά σου με βάση τις στοιχηματικές σου επιλογές, το ολοκληρώνεις και τότε το έπαθλο* θα γίνει δικό σου. 

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο. 

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

