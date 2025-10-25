ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ολυμπιακός–ΑΕΚ: Σούπερ προσφορά* για κάθε γκολ του αγώνα στο Pamestoixima.gr (26/10)

Το μεγάλο ντέρμπι της Super League έρχεται και το Pamestoixima.gr σε βάζει στο παιχνίδι με μοναδικές προσφορές* και έπαθλα* που απογειώνουν τη δράση!

Το βράδυ της Κυριακής (26/10, 21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στην «Ένωση» και θα επιδιώξουν να διευvρύνουν το σερί τους.

Ολυμπιακός–ΑΕΚ | Δώρα* για κάθε γκολ στο Pamestoixima.gr

Στο ντέρμπι της Κυριακής δεν κερδίζουν μόνο οι ομάδες, αλλά και εσύ! Παίζοντας στο Pamestoixima.gr για την αναμέτρηση Ολυμπιακός–ΑΕΚ, συμμετέχεις αυτόματα στη μεγάλη προσφορά* που σου χαρίζει μοναδικά δώρα* για κάθε γκολ του αγώνα. Επιπλέον, λαμβάνεις αποκλειστικά έπαθλα*, για να ζήσεις τη δράση από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Όσο περισσότερα γκολ, τόσο περισσότερες ανταμοιβές*!

Ολυμπιακός-ΑΕΚ | Ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

Ζεις το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο έπακρο, με προσφορές* που κάνουν τη διαφορά αλλά και ενισχυμένες αποδόσεις* όπως:

  • Να σκοράρει ο Ταρέμι Μεχντί, 2.85* από 2.60
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 8.5 κόρνερ, 3.95* από 3.40
  • Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ, 4.20* από 3.60
  • Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ, 4.90* από 4.35
  • ΑΕΚ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ, 7.00* από 6.50

Περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα