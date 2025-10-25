Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Clásico, ντεμπούτο Μπενίτεθ: Όλα με φουλ “Ενισχυμένα” Bet Builders στην Elabet

Η Κυριακή έφτασε με ματσάρες σε όλη την Ευρώπη και το μεγάλο πρόβλημα της ημέρας είναι τι θα διαλέξεις από το μενού και τι δικαιολογία θα πεις στο κορίτσι που ονειρεύεται σινεμαδάκι. Από το ντέρμπι στο Φάληρο μέχρι το ισπανικό Clásico, αλλά και το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ, η δράση κορυφώνεται. Και δεν είναι μόνο αυτά…

Στο «Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός αναζητά να φτιάξει και πάλι την ψυχολογία του και η ΑΕΚ να βρει συνέχεια και συνέπεια. Φυσικά στο με φόντο βρίσκεται και η κορυφή. Αμφότεροι αναζητούν απάντηση μετά τα χαστούκια από τον ΠΑΟΚ, μιας και δεν επιτρέπεται άλλο στραβοπάτημα σε ντέρμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 23 αήττητα εντός έδρας (19 νίκες, 4 ισοπαλίες) και 8 συνεχόμενες νίκες στη Super League, ενώ ο Ελ Κααμπί είναι και πάλι το σημείο αναφοράς: 12 γκολ μέσα στο 2025, μετρώντας και 5 απέναντι στην ΑΕΚ.

Η «Ένωση» έρχεται από το εκρηκτικό 6-0 επί της Αμπερντίν, αλλά δυσκολεύεται στο Φάληρο, έχοντας σημειώσει μόλις 1 γκολ στα 3 τελευταία εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα πέντε τελευταία μεταξύ τους στο πρωτάθλημα και απέχει ένα τρίποντο από το να ισοφαρίσει το ιστορικό των σερί έξι νικών στα μεταξύ τους (από το 1999-2002).

Στην Ισπανία, το βράδυ ανήκει στο Clásico. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα συγκρούονται στο «Μπερναμπέου» στο πάντα πιο κρίσιμα ραντεβού της σεζόν τους. Οι «Μερένγκες» του Τσάμπι Αλόνσο έρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες με μηδέν παθητικό και διατηρούν το απόλυτο στο Champions League (3/3). Ο Μπαπέ βρίσκεται σε σπουδαία κατάσταση, ενώ η επιστροφή των Carvajal και Alexander-Arnold δίνει σταθερότητα στα μετόπισθεν.

Η Μπαρτσελόνα, παρά το εμφατικό 6-1 επί του Ολυμπιακού, παραμένει εύθραυστη. Οι απουσίες των Λεβαντόφσκι, Ολμο, Γκάβι, τα αμυντικά προβλήματα και ο κόουτς Χάνζι Φλικ τιμωρημένος στον πάγκο. Το να κρατήσει το μηδέν φαντάζει δύσκολο σε ένα ντέρμπι που παραδοσιακά βγάζει πάνω από 2,5 γκολ στα 27 από τα τελευταία 39. Ωστόσο, η Μπάρτσα βιώνει ένα μυθικό σερί πέντε διαδοχικών νικών στο μεταξύ τους. Θα το σταματήσει η Ρεάλ;

Στη «Λεωφόρο» πρωταγωνιστής είναι ο Ράφα Μπενίτεθ και το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ισπανός τεχνικός έρχεται με στόχο να φέρει πειθαρχία και καθαρό μυαλό, σε μια ομάδα που χρειάζεται restart. Οι «Πράσινοι» παραμένουν αήττητοι στα τέσσερα τελευταία. Ωστόσο, ενώ στα περισσότερα ματς προηγούνται, μα στο τέλος πάντα βρίσκονται πληγωμένοι. Απέναντί τους, ένας Αστέρας που παραμένει χωρίς νίκη (0-3-4, 9-14 γκολ) και με τον Κρις Κόουλμαν φρέσκο στον πάγκο προσπαθεί να βρει ταυτότητα.

