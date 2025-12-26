ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Οι αναμετρήσεις στην Premier League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (27/12)

Η Premier League παραδοσιακά συνεχίζει τη δράση της την περίοδο των Χριστουγέννων και μπορεί στις 26 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα να περιλάμβανε μόλις ένα ματς αλλά στις 27 το θέαμα περισσεύει.

Η ανεβασμένη Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Το σύνολο του Σον Ντάις προέρχεται από μία επιβλητική νίκη με 3-0 την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Τότεναμ. Έφτασε τους 18 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού στους πέντε πόντους.

Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε την 5η σερί της νίκη στην Premier League επικρατώντας με 3-0 της Γουέστ Χαμ εντός έδρας και συνεχίζει να βρίσκεται στο κυνήγι της Άρσεναλ. Οι «πολίτες» είναι στο -2 από τους «κανονιέρηδες» και ιδανικά θα ήθελαν η νέα χρονιά να τους βρει στην κορυφή.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντεστερ Σίτι: 1: 5.15 Χ: 4.20 2: 1.61

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ επιθυμεί να παραμείνει στην 1η θέση της βαθμολογίας και για να το πετύχει πρέπει να επικρατήσει στο Emirates της Μπράιτον. Το σύνολο του Μικέλ Αρτέρα πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα της Έβερτον με 1-0 την προηγούμενη αγωνιστική, χάρις σε ένα γκολ του Γιόκερες με πέναλτι.

Οι Λονδρέζοι δείχνουν τρομερή σταθερότητα και μοιάζουν ικανοί να κατακτήσουν μετά από χρόνια το πρωτάθλημα.

Στην αντίπερα όχθη η Μπράιτον δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καθώς μετά το 0-0 με τη Σάντερλαντ πριν μία εβδομάδα, συμπλήρωσε 4 σερί ματς χωρίς νίκη. «Έπεσε» έτσι στην 9η θέση της βαθμολογίας και ψάχνει την έκπληξη απέναντι στην Άρσεναλ.

Άρσεναλ – Μπράιτον 1: 1.44 X: 4.50 2: 7.40

Στο ντέρμπι της πρώτης τετράδας η Τσέλσι υποδέχεται την Άστον Βίλα σε ένα ματς με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι «μπλε» ήρθαν ισόπαλοι (2-2) στην έδρα της Νιούκαστλ την προηγούμενη αγωνιστική, γυρνώντας από το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Παρέμειναν έτσι στην 4η θέση με 29 βαθμούς και αντιμετωπίζουν την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Premier League.

H Άστον Βίλα επικράτησε με 2-1 και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τρέχει ένα σερί 10 νικηφόρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, οι 7 στο πρωτάθλημα. Είναι στο -3 από την κορυφή και θεωρείται πλέον ισότιμη διεκδικήτρια του τίτλου, με βάση και την εικόνα που έχει. Το παιχνίδι με την Τσέλσι είναι ένα δυνατό τεστ για το σύνολο του Ουνάι Έμερι.

Τσέλσι – Άστον Βίλα 1: 1.86 X:3.80 2: 4.00

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Premier League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα