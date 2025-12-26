Οι αναμετρήσεις στην Premier League με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (27/12)

Η Premier League παραδοσιακά συνεχίζει τη δράση της την περίοδο των Χριστουγέννων και μπορεί στις 26 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα να περιλάμβανε μόλις ένα ματς αλλά στις 27 το θέαμα περισσεύει.

Η ανεβασμένη Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Το σύνολο του Σον Ντάις προέρχεται από μία επιβλητική νίκη με 3-0 την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Τότεναμ. Έφτασε τους 18 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού στους πέντε πόντους.

Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε την 5η σερί της νίκη στην Premier League επικρατώντας με 3-0 της Γουέστ Χαμ εντός έδρας και συνεχίζει να βρίσκεται στο κυνήγι της Άρσεναλ. Οι «πολίτες» είναι στο -2 από τους «κανονιέρηδες» και ιδανικά θα ήθελαν η νέα χρονιά να τους βρει στην κορυφή.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντεστερ Σίτι: 1: 5.15 Χ: 4.20 2: 1.61

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ επιθυμεί να παραμείνει στην 1η θέση της βαθμολογίας και για να το πετύχει πρέπει να επικρατήσει στο Emirates της Μπράιτον. Το σύνολο του Μικέλ Αρτέρα πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα της Έβερτον με 1-0 την προηγούμενη αγωνιστική, χάρις σε ένα γκολ του Γιόκερες με πέναλτι.

Οι Λονδρέζοι δείχνουν τρομερή σταθερότητα και μοιάζουν ικανοί να κατακτήσουν μετά από χρόνια το πρωτάθλημα.

Στην αντίπερα όχθη η Μπράιτον δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καθώς μετά το 0-0 με τη Σάντερλαντ πριν μία εβδομάδα, συμπλήρωσε 4 σερί ματς χωρίς νίκη. «Έπεσε» έτσι στην 9η θέση της βαθμολογίας και ψάχνει την έκπληξη απέναντι στην Άρσεναλ.

Άρσεναλ – Μπράιτον 1: 1.44 X: 4.50 2: 7.40

Στο ντέρμπι της πρώτης τετράδας η Τσέλσι υποδέχεται την Άστον Βίλα σε ένα ματς με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι «μπλε» ήρθαν ισόπαλοι (2-2) στην έδρα της Νιούκαστλ την προηγούμενη αγωνιστική, γυρνώντας από το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Παρέμειναν έτσι στην 4η θέση με 29 βαθμούς και αντιμετωπίζουν την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Premier League.

H Άστον Βίλα επικράτησε με 2-1 και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τρέχει ένα σερί 10 νικηφόρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, οι 7 στο πρωτάθλημα. Είναι στο -3 από την κορυφή και θεωρείται πλέον ισότιμη διεκδικήτρια του τίτλου, με βάση και την εικόνα που έχει. Το παιχνίδι με την Τσέλσι είναι ένα δυνατό τεστ για το σύνολο του Ουνάι Έμερι.

Τσέλσι – Άστον Βίλα 1: 1.86 X:3.80 2: 4.00

