Οι «αιώνιοι» σε ρυθμό κορυφής με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet (24/10)!

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αγωνίζονται την Παρασκευή (24/10) εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Στον πρώτο χρονικά αγώνα (21:00) οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους ψάχνοντας την 3η τους σερί νίκη στη διοργάνωση. Το σύνολο του Έργκιν Αταμάν προέρχεται από μία σπουδαία εμφάνιση στην Τουρκία απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν (29π., 5ρ.) ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Εφές με 81-95 και με ρεκόρ 4-1 βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την Κυριακή για το πρωτάθλημα δεν δυσκολεύτηκε στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό επικρατώντας εμφατικά με 67-90. Ο Αταμάν μοίρασε τον χρόνο σε όλους τους παίκτες, ξεκουράζοντας τον Κώστα Σλούκα και αφήνοντας εκτός του Οσμάν και Χουάντσο για να πάρουν ανάσες.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού με 18 πόντους ενώ 13 είχε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Οι «πράσινοι» βέβαια είδαν τον Ρισόν Χολμς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού και η συμμετοχή του στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια είναι αμφίβολη.

Από την άλλη η Βίρτους δείχνει σε καλή κατάσταση καθώς προέρχεται από δύο σερί νίκες στην Ευρωλίκγκα απέναντι σε Μονακό εντός (77-73) και Βιλερμπάν εκτός (90-83) ενώ στην έδρα της παραμένει αήττητοι έχοντας επικρατήσει και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 1(+5.5): 1.84 2 (-5.5): 1.96

Λίγο μετά ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου θέλοντας να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του. Δεν ταξίδεψε για τη Γερμανία ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία απίθανη ανατροπή στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε να χάνει με 13 πόντους στο 33’ (84-71) και με 12 στο 36’ (93-81) όμως με ένα τρομερό επιμέρους σερί στο τέλος πήρε τη νίκη (94-95).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ελληνική ομάδα ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 23 πόντους (8/9 διπ, 7/8 βολ.) και 5 ριμπάουντ. Καθοριστικός βέβαια και ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους, από τους οποίους οι 5 σερί τελευταίοι, και 10 ριμπάουντ.

Έτσι ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την ήττα από την Αναντολού Εφές και μαζί με άλλες 9 ομάδες έχει ρεκόρ 3-2 στη διοργάνωση.

Την Κυριακή επιβλήθηκε με 81-66 του Πανιωνίου για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ιβάν Φουρνιέ επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και αγωνίστηκε 26 λεπτά προκειμένου να βρει ρυθμό. Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Νιλικίνα και Χολ με 16 πόντους ενώ 14 πέτυχε ο Λαρεντζάκης σε 19:28 λεπτά συμμετοχής.

Στην αντίπερα όχθη η Μπάγερν Μονάχου ηττήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Φενερμπαχτσέ (88-73), όμως στο Μόναχο έχει επιβληθεί των Ερυθρού Αστέρα (97-88) και της Μιλάνο (64-53).

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 1 (+4,5): 1.90 2 (-4,5): 1.56

