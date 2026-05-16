Ο τελικός του FA Cup παίζει με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» γκολ για Τσέλσι και Μαν. Σίτι

Τσέλσι εναντίον Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του FA Cup, με τις δυο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Wembley» για το μεγάλο τρόπαιο. Οι Μπλε αναζητούν επειγόντως γιατρικό στις πληγές τους και το Κύπελλο Αγγλίας θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό φάρμακο. Η τρέχουσα σεζόν άλλωστε ήταν πολύ σκληρή για την ομάδα του Λονδίνου. Όσο κι αν προσπάθησαν, κανείς προπονητής δεν στέριωσε φέτος στην αγγλική πρωτεύουσα, με τον υπηρεσιακό, Κάλουμ ΜακΦάρλαν, να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να φέρει το τρόπαιο στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ενόψει του αγώνα απέναντι στη Σίτι ωστόσο, οι Μπλε οφείλουν να παρουσιάσουν μια πολύ σοβαρή εικόνα αν θέλουν να κατακτήσουν την κούπα. Στο πρωτάθλημα ενδεικτικά έχουν να νικήσουν εδώ και οκτώ αγωνιστικές, παλεύουν κόντρα στα… λάθη τους για να βγουν Ευρώπη, όμως τουλάχιστον έδειξαν σημάδια ζωής στο προηγούμενο ματς του «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ, κόντρα στην οποία απέσπασαν την ισοπαλία. Υπό διαφορετικές συνθήκες μάλιστα, η Τσέλσι θα μπορούσε να είχε πάρει και τη νίκη σε μια ενθαρρυντική εμφάνιση μετά από καιρό. Κι απέναντι στη Σίτι θα αναζητήσει μια παρόμοια επίδοση ώστε να πάρει σπίτι της το 9o FA Cup της ιστορίας της

Από την πλευρά τους, οι Citizens βαδίζουν σε ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Η  τέταρτη σερί παρουσία τους σε τελικό FA Cup τους δίνει την ευκαιρία να διατηρήσουν ζωντανό το όνειρο του εγχώριου τρεμπλ, μιας και έχουν ήδη κατακτήσει το Carabao νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Στο πρωτάθλημα παράλληλα παραμένουν στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ κι ευελπιστούν σε γκέλα των Gunners στις δυο τελευταίες στροφές, προκειμένου να επιστρέψουν στον θρόνο της Αγγλίας.

Δεδομένα η Σίτι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από την Τσέλσι, όμως ένα τελικός κουβαλάει πάντοτε ιδιαίτερες συνθήκες. Αποδείχθηκε άλλωστε και πέρσι, όταν η ταπεινή Κρίσταλ Πάλας υπέταξε με 1-0 την ομάδα του Γκουαρδιόλα στον τελικό του «Wembley» και κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ήττα από τους Αετούς μάλιστα ήταν η δεύτερη διαδοχική για τους Citizens σε τελικό FA Cup, σε ένα στατιστικό που οφείλουν να προσέξουν….

Το 2024 άλλωστε είχε προηγηθεί η απώλεια του τροπαίου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία είχε επικρατήσει με τη σειρά της 2-1. Κρίσταλ Πάλας και Γιουνάιτεντ μπορεί να τους στέρησαν το 8ο Κύπελλο Αγγλίας σε απανωτές χρονιές, όμως οι Πολίτες γνωρίζουν πως απέναντι στην ντεφορμέ Τσέλσι έχουν το πάνω χέρι. Τρέχουν άλλωστε κι ένα αήττητο 13 αγώνων απέναντί της, με τις μάχες τους τα τελευταία χρόνια να συνδυάζονται συνήθως από πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα για το ουδέτερο μάτι.

