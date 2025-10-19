ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, με 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Master της Stoiximan!

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΑΡΣΕΝΑΛ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Κάθε αγωνιστική, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει για τους Πειραιώτες. Θα ζήσουν κάθε λεπτό της μαγείας του Champions League σε ένα περιβάλλον γνώριμο σε αυτούς. Με απόκλιση λίγων ημερών (18 Οκτωβρίου 2017) από τη συμπλήρωση των 8 ετών, ο Ολυμπιακός πάει ξανά στη Βαρκελώνη για τους Blaugrana. Ο αγώνας παίζει στη Stoiximan κι εσύ διεκδικείς εντελώς δωρεάν*, 10.000€ σε μετρητά στο Master.

-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Για ένα περίεργο λόγο, έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά σε ομίλους διοργάνωσης. Τη σεζόν 2017-18, ο Ολυμπιακός έπαιξε απέναντι στη Μπαρτσελόνα, χάνοντας 3-1 στην Καταλωνία και φέρνοντας λευκή ισοπαλία στο Φάληρο.

8 χρόνια μετά, τα δύο ιστορικά ευρωπαϊκά club με την αγάπη στα πολλά αθλητικά τμήματα, συναντιούνται ξανά, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, παίζει με Master μέσα από το οποίο διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, με συμμετοχή εντελώς δωρεάν*

.-Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Απαντάς σε δύο ερωτήματα γύρω από τη συνάντηση. Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια)” και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα” και διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά.

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

