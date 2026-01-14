Μπάγερν – Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα και σούπερ «Ενίσχυση» στο… κενό του Ναν από την Elabet

Η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Μόναχο ήταν εξ αρχής απαιτητική, όμως η απουσία του Ναν αλλάζει εντελώς τις εξισώσεις. Όταν λείπει ο παίκτης που δίνει σταθερά σχεδόν 20 πόντους ανά παιχνίδι, το βάρος μοιράζεται αναγκαστικά.

Ο Αταμάν περιμένει περισσότερη δημιουργία από την περιφέρεια και μεγαλύτερη συνέπεια στη ρακέτα, σε μια βραδιά που θα κριθεί από τη συλλογική λειτουργία. Το κλίμα εξακολουθεί να είναι περίεργο παρά τη δυναμική εμφάνιση με τη Βίρτους. Ο Τούρκος κόουτς είχε παράπονα από τη διάθεση των παικτών του στο πρωτάθλημα και τους έστειλε για προπόνηση αντί για ρεπό.

Η Μπάγερν δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά την επιστροφή του Πέσιτς στον πάγκο της, με τις νίκες απέναντι σε Μακάμπι και Μπασκόνια να επιβεβαιώνουν βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι. Παρά την ήττα στον Πειραιά, ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο και δείχνει πιο συμπαγής. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έρχεται από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων, με τις πρόσφατες εντός έδρας ήττες να προκαλούν εσωστρέφεια, αλλά τη νίκη επί της Βίρτους να δίνει σημάδια αντίδρασης.

Ο «εμφύλιος» Παρί– Μονακό έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου οι δύο ομάδες βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική τροχιά στη φετινή EuroLeague. Η Παρί έχει χάσει ουσιαστικά το τρένο της σεζόν, με ρεκόρ 7-13 και περιορισμένες πλέον ελπίδες για κάτι περισσότερο από αξιοπρεπείς εμφανίσεις μέχρι το τέλος της σεζόν. Παρά τη νίκη στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές, η συνολική εικόνα της παραμένει ασταθής, με αμυντικά προβλήματα και μεγάλη εξάρτηση από το επιθετικό ταλέντο του Ιφί, ο οποίος κουβαλά το μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα, συχνά με βεβιασμένες επιλογές.

Απέναντί της βρίσκεται μια Μονακό που δείχνει να πατά πολύ γερά. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά συνεχόμενες νίκες, τελευταία αυτή απέναντι στη Βαλένθια (101-92), και βρίσκεται στο 14-7, διεκδικώντας ξεκάθαρα την κορυφή. Με ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς, την πληρότητα του Άλφα Ντιαλό και τη σταθερή άνοδο του Νίκολα Μίροτιτς, οι Μονεγάσκοι παρουσιάζουν βάθος, εμπειρία και σαφή αγωνιστική ταυτότητα. Το ρόστερ τους προσφέρει λύσεις σε κάθε σενάριο αγώνα, ενώ η πιθανή επιστροφή του Ντάνιελ Τάις ενισχύει ακόμη περισσότερο τη ρακέτα.

Στη Serie A, το Κόμο – Μίλαν έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Μίλαν παραμένει αήττητη εκτός έδρας στο πρωτάθλημα και ταξιδεύει με ξεκάθαρη ανάγκη για βαθμούς, μετά τα πρόσφατα διαδοχικά στραβοπατήματα που της κόστισαν έδαφος στη μάχη του τίτλου. Παρά το γεγονός ότι δεν «καθαρίζει» εύκολα τα ματς, έχει χαρακτήρα και βρίσκει λύσεις στο φινάλε. Η Κόμο, από την άλλη, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη σεζόν. Η ομάδα του Φάμπρεγκας είναι αήττητη στην έδρα της, σκοράρει συχνά στο τελευταίο τέταρτο και δείχνει ικανή να μείνει «ζωντανή» μέχρι το τέλος. Η παράδοση πέφτει βαριά υπέρ της Μίλαν (τελευταία νίκη της Κόμο το 1985), όμως η φετινή εικόνα των γηπεδούχων δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα πιο ανοιχτό παιχνίδι.

