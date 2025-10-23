ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μπάγερν-Ολυμπιακός: Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Βεζένκοφ στο Pamestoixima.gr (24/10))

Το Pamestoixima.gr σε βάζει για τα καλά στο παρκέ της EuroLeague με μοναδικές προσφορές* που απογειώνουν τη δράση.

Την Παρασκευή 24/10, στο μεγάλο παιχνίδι Μπάγερν-Ολυμπιακός, επιστρέφει η αγαπημένη προσφορά* των φίλων της πορτοκαλί μπάλας, καθώς κερδίζεις δώρο* για κάθε πόντο του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ των «ερυθρολεύκων» συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την επίδοσή του. Το Pamestoixima.gr σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στη δράση, επιβραβεύοντάς* σε για κάθε πόντο που πετυχαίνει ο Βεζένκοφ στο μεγάλο ματς του Μονάχου.

Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός με ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

Η μεγάλη μάχη του Μονάχου έρχεται με κορυφαίες ενισχυμένες αποδόσεις* με επιλογές όπως:

  • Ολυμπιακός να νικήσει, Ουόκαπ Τόμας να μοιράσει 4+ ασίστ και Μιλουτίνοφ να μαζέψει 8+ ριμπάουντ – 4.60* από 3.70
  • Ολυμπιακός να νικήσει, Βεζένκοφ 25+ πόντοι και Μιλουτίνοφ 8+ ριμπάουντ – 6.00* από 4.75
  • Πρώτος σκόρερ Σάσα Βεζένκοφ – 1.77* από 1.50
  • Φουρνιέ 15+ πόντοι – 2.90* από 2.45
  • Χολ Ντόντα 5+ ριμπάουντ – 2.60* από 2.32

Και φυσικά, σε περιμένουν πολλές ακόμα ενισχυμένες αποδόσεις*, ειδικά στοιχήματα παικτών και Bet Builder επιλογές για κάθε φάση της EuroLeague αποκλειστικά στο Pamestoixima.gr!

Νέα προσφορά* «17 & Καρφώσες»* και κερδίζεις πριν τη λήξη

Το παιχνίδι της EuroLeague γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό με τη νέα προσφορά* «17 & Καρφώσες»*, που ισχύει για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.

Προηγείται η ομάδα που έχεις ποντάρει να νικήσει με 17+ πόντους διαφορά; Μόλις κέρδισες*! Αν η ομάδα σου πάρει προβάδισμα 17 πόντων μέσα στο παιχνίδι, το στοίχημά σου γίνεται κερδισμένο ακόμη κι αν στο τέλος το ματς γυρίσει και χάσει.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

