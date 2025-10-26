ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Με τον Παναθηναϊκό AKTOR σε Παρίσι και Μαδρίτη: Δωρεάν* ταξίδι από το PS Blog (διαγωνισμός)

Μια συναρπαστική «πράσινη» εμπειρία από το PS Blog! Θα είσαι εσύ ο/η τυχερός/ή, που θα κερδίσει* ένα διπλό ταξίδι μαζί με τον Παναθηναϊκό AKTOR σε Παρίσι και Μαδρίτη;

Μία εβδομάδα, μία διπλή αγωνιστική στην EuroLeague και μια συναρπαστική εμπειρία!

Τον Νοέμβριο, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού AKTOR περνάει από δύο… αριστοκρατικές πρωτεύουσες. Την Τρίτη (11/11, 22:00) το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Παρί στο Παρίσι και την Πέμπτη (13/11, 21:45) τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Κι εσύ μπορείς να βρεθείς και στις δύο αυτές αναμετρήσεις στο εξωτερικό και να ζήσεις μια ανεπανάληπτη εμπειρία μαζί με την «πράσινη» αποστολή!

Διαγωνισμός*: Δωρεάν ταξίδι σε Παρίσι και Μαδρίτη με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Το PS Blog προσφέρει* ένα διπλό ταξίδι που θα θυμάσαι για καιρό! Μαζί με το plus one σου, έχεις την ευκαιρία να ταξιδέψεις μαζί με τον Παναθηναϊκό AKTOR σε Παρίσι και Μαδρίτη και να ζήσεις ανεπανάληπτες στιγμές!

Το διπλό ταξίδι περιλαμβάνει:

  • Πτήσεις με το τσάρτερ της ομάδας
  • Μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια
  • Διαμονή σε ξενοδοχεία
  • Μετακινήσεις από και προς τα γήπεδα (από τα ξενοδοχεία)
  • Εισιτήρια αγώνων

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Κυριακή (02/11, 23:59). Περισσότερες πληροφορίες στο PS Blog.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

