Με προσφορά* που… τρομάζει όλα είναι δυνατά στη Novibet!

H Super League παίρνει φωτιά και η μάχη της πρωτιάς προσφέρει συγκινήσεις με το… τσουβάλι. Σε ρυθμούς Halloween κινούνται και οι «μεγάλοι» καθώς οφείλουν να δείξουν πως η κορυφή δεν τους τρομάζει και η κούρσα δεν τους εξαντλεί. Και αν δεν τρομάζει η κούρσα πρωταθλήματος, σίγουρα τρομάζει η νέο κορυφαία προσφορά* της Novibet!

Ανατριχιαστική προσφορά* από την Novibet

Tην Κυριακή η αυλαία ανοίγει με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης (17:00), σε μία αναπάντεχη κούρσα ανάμεσα σε δύο ομάδες που μοιάζουν να έχουν τον ίδιο στόχο. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα (17:30). Μετά την ήττα στην Ολλανδία η νίκη μοιάζει μονόδρομος για τους «πράσινους» την στιγμή που οι Αρκάδες ψάχνουν βαθμούς εναγωνίως. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο (19:30) με τις δύο ομάδες να κατέχουν την πρώτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα στην Γαλλία πρέπει να διαχειριστεί την κούραση για να παραμείνει μόνος πρώτος ενώ ο Βόλος θέλει να εκμεταλλευτεί την παραμικρή λεπτομέρεια και να συνεχίσει την φανταστική του πορεία. Αναμφίβολα η κορυφαία αναμέτρηση της ημέρας πάντως θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (21:00), όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με αντίθετη ψυχολογία μετά τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις, με τα ντέρμπι να αποτελούν συνήθως ευκαιρία για αντίδραση ή εδραίωση. Το πως θα το διαχειριστούν θα το γνωρίζουμε λίγο πριν αλλάξει η… μέρα! Μια Κυριακή γεμάτη… ανατριχίλες σε συνδυασμό με την νέα κορυφαία προσφορά* γνωριμίας της Novibet!

