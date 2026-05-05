Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders για «σκούπα» 3-0 ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο

Για χρόνια, η Μονακό είχε βρει τον τρόπο να πληγώνει τον Ολυμπιακό. Τέσσερις σερί νίκες, μέσα σε αυτές και ο περσινός ημιτελικός του Final Four, είχαν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο… ψυχολογικό βάρος που οι Ερυθρόλευκξοι έπρεπε να… ξορκίσουν Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Και το 2-0 στο ΣΕΦ δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιος θα βρεθεί στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός δεν πήρε απλώς το προβάδισμα που αναλογούσε στην έδρα του. Έδειξε από το πρώτο λεπτό ότι αυτή η σειρά περνάει από τα δικά του χέρια. Το 91-70 στο Game 1 και ακόμα περισσότερο το εμφατικό 94-64 στο Game 2 δεν ήταν απλά νίκες. Ήταν μία επιβεβαίωση της εικόνας μιας ομάδας που ξέρει πού βρίσκεται, τι θέλει και πώς να το πάρει. Και αυτό που θέλει είναι ξεκάθαρο: πέμπτο συνεχόμενο Final Four και ο τίτλος.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα μπει στο Game 3 στο Μονακό ως το απόλυτο φαβορί για να κάνει τη «σκούπα». Κυριαρχία στο ζωγραφιστό, υψηλά ποσοστά στο δίποντο, σωστή κυκλοφορία μπάλας και κυρίως άμυνα που «πνίγει» κάθε προσπάθεια της Μονακό να ακολουθήσει τον δικό του ρυθμό.

Απέναντι σε αυτό το σύνολο, η Μονακό μοιάζει να μην έχει απαντήσεις. Και τα προβλήματα δεν είναι λίγα, καθώς στο ήδη λειψό ρόστερ προστέθηκαν τραυματισμοί. Ο σούπερ πολύτιμος Άλφα Ντιαλό μένει εκτός για όλη τη σειρά, ο Μίροτιτς επίσης είναι εκτός, ο Τάις αμφίβολος και εάν παίξει, δεν θα είναι καλά. Το ρόστερ μικραίνει, οι λύσεις λιγοστεύουν και η πίεση μεγαλώνει. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους 70 πόντους, με τραγικά ποσοστά από την περιφέρεια και συνολικά κακές επιλογές στην επίθεση.

Ακόμα και ο υπερπαίκτης Μάικ Τζέιμς, που στο παρελθόν έχει κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό, δεν έχει καταφέρει να επηρεάσει ουσιαστικά τη σειρά. Η αποβολή του στο Game 2 ήταν ενδεικτική της πίεσης και της απογοήτευσης που υπάρχει και που δημιουργεί εκνευρισμό. Όταν λείπει η ψυχραιμία, απέναντι σε μια τόσο έμπειρη ομάδα, το αποτέλεσμα δύσκολα αλλάζει.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μονακό με έναν και μόνο στόχο: να τελειώσει τη δουλειά. Να μη δώσει δικαιώματα, να μη μπει σε διαδικασία επιστροφής της σειράς στο ΣΕΦ. Γιατί γνωρίζει καλά πως τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να αφήνονται να χαθούν. Το μομέντουμ είναι ξεκάθαρα δικό του. Η ποιότητα, η εμπειρία και η συνοχή επίσης. Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται, η διαφορά φαίνεται στο παρκέ…

