ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders για «σκούπα» 3-0 ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο

Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders για «σκούπα» 3-0 ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο

Για χρόνια, η Μονακό είχε βρει τον τρόπο να πληγώνει τον Ολυμπιακό. Τέσσερις σερί νίκες, μέσα σε αυτές και ο περσινός ημιτελικός του Final Four, είχαν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο… ψυχολογικό βάρος που οι Ερυθρόλευκξοι έπρεπε να… ξορκίσουν Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Και το 2-0 στο ΣΕΦ δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιος θα βρεθεί στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για την EuroLeague, όλες τις επιλογές της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Ο Ολυμπιακός δεν πήρε απλώς το προβάδισμα που αναλογούσε στην έδρα του. Έδειξε από το πρώτο λεπτό ότι αυτή η σειρά περνάει από τα δικά του χέρια. Το 91-70 στο Game 1 και ακόμα περισσότερο το εμφατικό 94-64 στο Game 2 δεν ήταν απλά νίκες. Ήταν μία επιβεβαίωση της εικόνας μιας ομάδας που ξέρει πού βρίσκεται, τι θέλει και πώς να το πάρει. Και αυτό που θέλει είναι ξεκάθαρο: πέμπτο συνεχόμενο Final Four και ο τίτλος.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα μπει στο Game 3 στο Μονακό ως το απόλυτο φαβορί για να κάνει τη «σκούπα». Κυριαρχία στο ζωγραφιστό, υψηλά ποσοστά στο δίποντο, σωστή κυκλοφορία μπάλας και κυρίως άμυνα που «πνίγει» κάθε προσπάθεια της Μονακό να ακολουθήσει τον δικό του ρυθμό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Ολυμπιακός & Βεζένκοφ Over 19.5 πόντοι & Τζειμς Over 17.5 πόντοι

Απέναντι σε αυτό το σύνολο, η Μονακό μοιάζει να μην έχει απαντήσεις. Και τα προβλήματα δεν είναι λίγα, καθώς στο ήδη λειψό ρόστερ προστέθηκαν τραυματισμοί. Ο σούπερ πολύτιμος Άλφα Ντιαλό μένει εκτός για όλη τη σειρά, ο Μίροτιτς επίσης είναι εκτός, ο Τάις αμφίβολος και εάν παίξει, δεν θα είναι καλά. Το ρόστερ μικραίνει, οι λύσεις λιγοστεύουν και η πίεση μεγαλώνει. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους 70 πόντους, με τραγικά ποσοστά από την περιφέρεια και συνολικά κακές επιλογές στην επίθεση.

Ακόμα και ο υπερπαίκτης Μάικ Τζέιμς, που στο παρελθόν έχει κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό, δεν έχει καταφέρει να επηρεάσει ουσιαστικά τη σειρά. Η αποβολή του στο Game 2 ήταν ενδεικτική της πίεσης και της απογοήτευσης που υπάρχει και που δημιουργεί εκνευρισμό. Όταν λείπει η ψυχραιμία, απέναντι σε μια τόσο έμπειρη ομάδα, το αποτέλεσμα δύσκολα αλλάζει.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μονακό με έναν και μόνο στόχο: να τελειώσει τη δουλειά. Να μη δώσει δικαιώματα, να μη μπει σε διαδικασία επιστροφής της σειράς στο ΣΕΦ. Γιατί γνωρίζει καλά πως τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να αφήνονται να χαθούν. Το μομέντουμ είναι ξεκάθαρα δικό του. Η ποιότητα, η εμπειρία και η συνοχή επίσης. Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται, η διαφορά φαίνεται στο παρκέ…

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα