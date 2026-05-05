Διπλό στο Πριγκιπάτο και είσοδος στο Final-4 για τον Ολυμπιακό με ειδικά στοιχήματα!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει τη Μονακό (20:30) στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των Playoffs, έχοντας τη μεγάλη ευκαιρία να «σφραγίσει» και τυπικά την παρουσία του στο Final-4.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ακόμη πρόκριση, καθώς απέχει μόλις μία νίκη από την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή της στο Final-4.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα στη σειρά, μετά τις δύο άνετες επικρατήσεις τους στο ΣΕΦ. Στο πρώτο παιχνίδι κυριάρχησαν με 91-70, ενώ στο δεύτερο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, φτάνοντας στο εμφατικό 94-64.

Σε αμφότερα τα ματς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, εκμεταλλευόμενοι το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ τους, την ώρα που η Μονακό δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ίδιο επίπεδο έντασης και απόδοσης.

Με το σκορ στο 2-0, ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να διαχειριστεί σωστά το πλεονέκτημα που έχει χτίσει και να «κλειδώσει» την πρόκριση εκτός έδρας. Στόχος είναι να τελειώσει τη σειρά από το τρίτο κιόλας παιχνίδι, πετυχαίνοντας ένα «καθαρό» 3-0.

Αν τα καταφέρει, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που προκρίνεται με «σκούπα» στη φάση των Playoffs από τότε που καθιερώθηκε το σύστημα best-of-five, στο οποίο η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες.

Από την πλευρά της, η Μονακό βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και γνωρίζει ότι οι πιθανότητες ανατροπής της σειράς είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν, κυνηγώντας τουλάχιστον μία νίκη μπροστά στο κοινό τους, ώστε να παραμείνουν «ζωντανοί» και να στείλουν τη σειρά σε τέταρτο παιχνίδι.

Για τη Μονακό, το Game 3 αποτελεί ουσιαστικά την τελευταία ευκαιρία να παρατείνει τη σειρά και να διεκδικήσει μια ακόμη μάχη στο ίδιο γήπεδο λίγες ημέρες αργότερα.

