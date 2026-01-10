Κυριακάτικες ματσάρες με σούπερ «Ενισχυμένο» το Ίντερ – Νάπολι και 0% γκανιότα στα Μπάρτσα – Ρεάλ, Άρης – ΑΕΚ

Τέσσερις βαθμοί μοιάζει εύκολο να ανατραπούν. Ειδικά σε έναν μαραθώνιο 38 αγωνιστικών που βρίσκεται ακόμα στις αρχές του Ιανουαρίου. Αυτό που δεν μοιάζει εύκολο να καμφθεί, όμως, είναι η σταθερά νικηφόρα νοοτροπία της Ίντερ. Παρά τον αποκλεισμό στο Super Cup Ιταλίας στη Σαουδική Αραβία, οι «Νερατζούρι» δεν έδειξαν να λυγίζουν πνευματικά και επέστρεψαν στο πρωτάθλημα με ξεκάθαρο στόχο: να επιβεβαιώσουν τον έλεγχο της Serie A.

Ο Δεκέμβριος κύλησε ιδανικά για την Ίντερ, με συνεχόμενες νίκες που την έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας και της επέτρεψαν να χτίσει απόσταση ασφαλείας από τη Νάπολι. Οι Παρτενοπέι, από την άλλη, πήραν σημαντική ώθηση από την κατάκτηση του Super Cup, όμως η απρόσμενη γκέλα με τη Βερόνα την προηγούμενη αγωνιστική τους έκοψε φόρα και τους άφησε πίσω στο κυνήγι της κορυφής.

Στο «Τζουζέπε Μεάτσα» έχουν την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά, αλλά το παρελθόν δείχνει πως τέτοιου είδους ντέρμπι στη Serie A σπάνια ανοίγουν. Ο φόβος του λάθους και η έμφαση στη διαχείριση συχνά οδηγούν σε παιχνίδια λεπτών ισορροπιών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις, όπου οι ισοπαλίες κυριαρχούν.

Το φθινόπωρο η ΑΕΚ δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί το πώς θα έκλεινε το 2025. Μετά το ταραχώδες ξεκίνημα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όχι μόνο βρήκε τα πατήματά της, αλλά ολοκλήρωσε τη χρονιά στην κορυφή του πρωταθλήματος και με απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League. Το πρώτο ματς του 2026, όμως, έρχεται με υψηλές απαιτήσεις, καθώς καλείται να δώσει συνέχεια σε νικηφόρο σερί δέκα αγώνων, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκουν έναν Άρη που βρίσκεται στην 7η θέση και προέρχεται από έναν απαιτητικό Δεκέμβριο, με μεγάλα παιχνίδια απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Παρά την πίεση του προγράμματος, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν σημάδια ανόδου πριν τη διακοπή, με σημαντική ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και νίκες απέναντι σε Αστέρα και Παναιτωλικό.

Το ερώτημα είναι αν μπορούν να περιορίσουν την πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ενίσχυσε επιπλέον την επιθετική της γραμμή με την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα, όμως μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως, ο Λούκα Γιόβιτς παραμένει το σημείο αναφοράς. Ο Σέρβος προέρχεται από καλό σερί σκοραρίσματος και θέλει να συνεχίσει και στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού στο Super Cup Ισπανίας, σε ένα ακόμα Clasico που υπόσχεται ένταση και υψηλό ρυθμό. Η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε μόλις ένα ημίχρονο για να «καθαρίσει» την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Η Ρεάλ, αντίθετα, έφτασε στον τελικό με πολύ περισσότερο κόπο. Στο ντέρμπι με την Ατλέτικο πήρε τη νίκη με 2-1, στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στις επεμβάσεις του Κουρτουά. Οι «Μερένγκες» γνωρίζουν πως απέναντι στους φορμαρισμένους «μπλαουγκράνα» θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει με συνέπεια σε Ισπανία και Ευρώπη.

Στη μοναδική φετινή τους συνάντηση, η Ρεάλ είχε επικρατήσει στο «Μπερναμπέου», όμως το μομέντουμ δείχνει πλέον προς την πλευρά της Μπαρτσελόνα, που μοιάζει ικανή να επιβάλει τον ρυθμό της και στα δύο ημίχρονα.

