Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ο τελικός του Conference League με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» ημίχρονα

Το Conference League απέκτησε γρήγορα τη δική του ταυτότητα. Και ο φετινός τελικός στη Λειψία μοιάζει με την απόλυτη επιβεβαίωση της επιτυχίας του… πειράματος της δημιουργίας του. Δύο ομάδες χωρίς βαριά ευρωπαϊκή κληρονομιά, χωρίς τεράστιο μπάτζετ και χωρίς “must” κουλτούρα τίτλων, φτάνουν 90 λεπτά μακριά από το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε ένα ζευγάρι που ίσως δεν είχε προβλεφθεί από κανέναν τον Σεπτέμβριο, αλλά τελικά μοιάζει απόλυτα ταιριαστό για το πνεύμα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ κουβαλά ήδη τη νοοτροπία νικητή από την περσινή κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield. Ο Αυστριακός τεχνικός έχει αποδείξει από την εποχή της Άιντραχτ ότι ξέρει να διαχειρίζεται νοκ άουτ καταστάσεις και να φτιάχνει σύνολα που αντέχουν στην πίεση. Η Πάλας δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα στη League Phase, όμως στα νοκ άουτ ανέβασε επίπεδο και απέκλεισε διαδοχικά Φιορεντίνα και Σαχτάρ, δείχνοντας αποτελεσματικότητα και προσωπικότητα.

Το παράδοξο είναι ότι στην Premier League ολοκλήρωσε τη χρονιά μόλις στη 15η θέση. Αυτό όμως κάνει ακόμη πιο σημαντικό τον τελικό για τους Λονδρέζους. Είναι η ευκαιρία τους να σώσουν τη σεζόν με έναν ιστορικό τίτλο και παράλληλα να γράψουν το όνομά τους στην Ευρώπη με τρόπο που κανείς δεν θα ξεχάσει εύκολα.

Απέναντί τους, μια Ράγιο Βαγιεκάνο που παίζει επίσης το μεγαλύτερο παιχνίδι της 101χρονης ιστορίας της. Η ομάδα του Ίνιγο Πέρεθ έχασε στο νήμα την ευρωπαϊκή έξοδο μέσω La Liga και πλέον ο τελικός αποτελεί τη μοναδική της διαδρομή πίσω στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι Μαδριλένοι πηγαίνουν με σούπερ ψυχολογία, καθώς μετρούν εννέα ματς αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετά την ΑΕΚ που τους έβαλε δύσκολα, στα ημιτελικά απέκλεισαν τη Στρασμπούρ με δύο νίκες 1-0, δείχνοντας πειθαρχία και τρομερή αμυντική συνοχή.

Δεν πρόκειται για ομάδα που ανοίγει εύκολα τον ρυθμό. Η Ράγιο επιβιώνει μέσα από την ένταση, τις μονομαχίες και την τακτική ισορροπία. Και αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει έντονα και τον τελικό. Η Πάλας διαθέτει περισσότερη αθλητικότητα και ποιότητα στο transition, όμως οι Ισπανοί ξέρουν να παγώνουν το παιχνίδι και να το οδηγούν εκεί που τους βολεύει.

Το σενάριο δείχνει έναν τελικό που δύσκολα θα ξεφύγει από τον έλεγχο και την τακτική. Η Ράγιο έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει παιχνίδια κλειστά, ενώ η Πάλας συχνά χρειάζεται χρόνο για να βρει ρυθμό απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Η ισοπαλία στο ημίχρονο μοιάζει πιθανή, με τους Άγγλους να έχουν ίσως περισσότερες λύσεις στο δεύτερο μέρος και βάθος για να βρουν το γκολ που θα κρίνει το τρόπαιο…

