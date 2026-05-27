O τελικός του Conference League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους στη Λειψία στον μεγάλο τελικό του Conference League.

Αμφότερες είναι έτοιμες να γράψουν ιστορία καθώς δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ ξανά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Για την ακρίβεια η Πάλας στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κατάφερε να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής και είναι το φαβορί για να σηκώσει το τρόπαιο.

Το σύνολο του Όλιβερ Γκλάσνερ μπορεί να έχασε κάποιους από τους βασικούς παίκτες του τη φετινή σεζόν και να μην είχε την πορεία που θα ήθελε στο πρωτάθλημα, όμως στην Ευρώπη τα πήγε περίφημα.

Στα ημιτελικά πέρασε με δύο νίκες τη Σαχτάρ και τώρα μπορεί να ολοκληρώσει την επιτυχημένη της πορεία. Αυτό άλλωστε θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γκλάσνερ στον πάγκο της, με τον Αυστριακό να έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του.

Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1: 1.92 X: 3.45 2: 4.15

Από την άλλη η Ράγιο Βαγιεκάνο ζει το δικό της παραμύθι. Κανείς δεν περίμενε ότι η ισπανική ομάδα θα έφτανε σε σημείο να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο όμως ανέτρεψε τα προγνωστικά και τώρα θέλει να κάνει άλλη μία έκπληξη.

Απέκλεισε κατά σειρά τις Σαμσουνσπόρ, ΑΕΚ και Στρασβούργο και μπορεί να έχει τον ρόλο του outsider όμως σε τέτοια παιχνίδια όλα είναι δυνατά. Η Ράγιο άλλωστε έδειξε σε καλή κατάσταση και στο τέλος της La Liga καθώς μέτρησε 7 σερί παιχνίδια αήττητη όμως δεν κατάφερε να τερματίσει στην έβδομη θέση.

Έμεινε στο -1 από την Χετάφε και εκτός από το τρόπαιο θέλει να κερδίσει και την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την Κρίσταλ Πάλας η οποία θέλει να ολοκληρώσει μία ιστορική διετία και να γίνει άλλη μία αγγλική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο.

