Kingbet

O τελικός του Conference League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final Second Leg Daniel Munoz interacts with Jean-Philippe Mateta of Crystal Palace after scoring during the Europa Conference League Semi-Final Second Leg between Crystal Palace and FC Shakhtar Donetsk at Selhurst Park, London, on May 7, 2026. London Greater London United Kingdom PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xMIxNewsx originalFilename:fletcher-crystalp260507_np7sk.jpg

Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους στη Λειψία στον μεγάλο τελικό του Conference League.

Αμφότερες είναι έτοιμες να γράψουν ιστορία καθώς δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ ξανά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Για την ακρίβεια η Πάλας στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κατάφερε να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής και είναι το φαβορί για να σηκώσει το τρόπαιο.

Το σύνολο του Όλιβερ Γκλάσνερ μπορεί να έχασε κάποιους από τους βασικούς παίκτες του τη φετινή σεζόν και να μην είχε την πορεία που θα ήθελε στο πρωτάθλημα, όμως στην Ευρώπη τα πήγε περίφημα.

Στα ημιτελικά πέρασε με δύο νίκες τη Σαχτάρ και τώρα μπορεί να ολοκληρώσει την επιτυχημένη της πορεία. Αυτό άλλωστε θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γκλάσνερ στον πάγκο της, με τον Αυστριακό να έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του.

Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1: 1.92 X: 3.45 2: 4.15

Από την άλλη η Ράγιο Βαγιεκάνο ζει το δικό της παραμύθι. Κανείς δεν περίμενε ότι η ισπανική ομάδα θα έφτανε σε σημείο να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο όμως ανέτρεψε τα προγνωστικά και τώρα θέλει να κάνει άλλη μία έκπληξη.

Απέκλεισε κατά σειρά τις Σαμσουνσπόρ, ΑΕΚ και Στρασβούργο και μπορεί να έχει τον ρόλο του outsider όμως σε τέτοια παιχνίδια όλα είναι δυνατά. Η Ράγιο άλλωστε έδειξε σε καλή κατάσταση και στο τέλος της La Liga καθώς μέτρησε 7 σερί παιχνίδια αήττητη όμως δεν κατάφερε να τερματίσει στην έβδομη θέση.

Έμεινε στο -1 από την Χετάφε και εκτός από το τρόπαιο θέλει να κερδίσει και την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την Κρίσταλ Πάλας η οποία θέλει να ολοκληρώσει μία ιστορική διετία και να γίνει άλλη μία αγγλική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

