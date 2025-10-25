Ημέρα ντέρμπι και η winmasters προσφέρει άπαιχτες αποδόσεις σε Πειραιά και Μαδρίτη!

Σπουδαία ημέρα η σημερινή για τους ποδοσφαιρόφιλους. Δύο μεγάλα ντέρμπι σε Super League και La Liga, τα οποία μονοπωλούν το ενδιαφέρον ανάμεσα στους παίκτες του στοιχήματος.

Όπως και σε κάθε μεγάλη περίσταση, έτσι και εδώ, η winmasters παίζει τρομερή μπάλα με τις αποδόσεις της. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται σε Φάληρο και Μαδρίτη αντίστοιχα.

Η αρχή γίνεται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 17:15, εκεί όπου η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, στο μεγάλο «κλάσικο» της 10ης αγωνιστικής στη La Liga.

Οι «μερένχες» έχουν την ευκαιρία να αφήσουν στο -5 τους Καταλανούς, με τον φαβοριτισμό τους να είναι έκδηλος στη winmasters. Στο 2.04 ο άσος, στο 4.05 η ισοπαλία και στο 3.35 το διπλό των «μπλαουγκράνα».

Σχετικά με τις αγορές των γκολ, προφανώς και το Goal/Goal είναι το μεγάλο φαβορί έναντι τού No Goal (1.35 και 3.20 αντίστοιχα), με το line να τοποθετείται στο 3,5 (1.84 το Over και 1.99 το Under).

Πάμε και στα δικά μας. Το βράδυ στις 21:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να είναι στο -1 από την κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι το σαφές φαβορί στις αποδόσεις της winmasters, με τον άσο να είναι στο 1.81. Αρκετά ψηλά τόσο η ισοπαλία τού 3.75, όσο και το διπλό τού 4.50.

Αναφορικά με τα τέρματα, παρατηρείται σχετική ισορροπία. Στο 1.88 το Goal/Goal, στο 1.91 το No Goal, ενώ κάτι παρόμοιο ισχύει και για το line τού 2,5 (Over στο 1.95, Under στο 1.84).

