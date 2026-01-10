ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η winmasters παίζει μεγάλη μπάλα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και το Άρης – ΑΕΚ!

Η Super League ήδη από χθες έχει επιστρέψει στην παρέα μας και απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχουμε ματσάρα. Άρης και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη 16η αγωνιστική στις 19:30 και οι αποδόσεις παίρνουν «φωτιά»!

Πού θα βρεις τις καλύτερες; Ασφαλώς και στη winmasters, η οποία ξέρει να απογειώνει την εμπειρία σου, προσφέροντας μοναδικά δώρα* σε κάθε μεγάλη αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κορυφαία στοιχηματική εταιρία της Ελλάδας!

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Με βάση τις αποδόσεις, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο στο 1.64, με την ισοπαλία και τον άσο να ανέρχονται αρκετά ψηλότερα, στο 3.80 και 5.90 αντίστοιχα. Τιμές που αντικατοπτρίζουν και την ποιότητα των δύο ομάδων.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, έχουν και οι αγορές των γκολ. Φαβορί το Under 2,5 στο 1.70, έναντι του Over 2,5 στο 2.14, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και στο No Goal του 1.69 και το Goal/Goal του 2.15.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο

Από τη στιγμή, όμως, που μιλάμε για ντέρμπι της Super League, οι ειδικές και συνδυαστικές επιλογές προσελκύουν πάντα το ενδιαφέρον των παικτών του στοιχήματος.

Δύο που ξεχωρίζουν στη winmasters, είναι το No Goal, συνδυασμένο με το +1,5 του Άρη που αγγίζει το 3.10, ενώ το ενδεχόμενο να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Λούκα Γιόβιτς, «πληρώνει» στο ελκυστικότατο 2.23.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας, με 1500 δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* και κωδικό PARTY1500

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.

