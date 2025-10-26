Η Elabet δίνει ενδιαφέρον στη Δευτέρα με σούπερ Bet Builders σε Ισπανία, Αργεντινή

Ποιος είπε ότι η Δευτέρα πρέπει να είναι βαρετή; Η εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει με δράση, με ματς και αποδόσεις που ανεβάζουν το ενδιαφέρον. Από την πιο σημαντική (μετά το Clasico) αναμέτρηση της αγωνιστικής στη La Liga μέχρι τη δύσκολη έξοδο της Μπόκα Τζούνιορς, η βραδιά έχει τα πάντα: και φυσικά, ενισχυμένα Bet Builders.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΟ 5.00 ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΑΙ G/G

Η Μπέτις μπορεί να μην βρίσκεται στο απόλυτο φόρμαρισμα, όμως βγάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα. Μετρά οκτώ ματς αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις (5 νίκες, 3 ισοπαλίες) και δείχνει να έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Ο Άντονι κάνει τη διαφορά επιθετικά, με 4 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια, ενώ η ομάδα του Πελεγκρίνι έχει σκοράρει σε όλα τα πρώτα 9 φετινά ματς της La Liga.

Απέναντί της η Ατλέτικο Μαδρίτης, που μετά τις εντυπωσιακές «πεντάρες» κόντρα σε Ρεάλ και Άιντραχτ, επέστρεψε απότομα στη γη με το 0-4 από την Άρσεναλ στο Champions League. Παρ’ όλα αυτά, στο πρωτάθλημα τρέχει αήττητο οκτώ αγωνιστικών (4-4-0), αν και εκτός έδρας δεν έχει ακόμη νίκη (3 ισοπαλίες, 1 ήττα). Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ των «Ροχιμπλάνκος» με μόλις 2 ήττες στα τελευταία 25 μεταξύ τους (18-5-2), αλλά η φετινή Μπέτις σκοράρει σταθερά και δύσκολα μένει «άδεια».

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις και όλες τις επιλογές που περιλαμβάνουν 0% γκανιότα, ενισχυμένα bet builders και πλήθος επιλογών pregame & live για τα σημερινά παιχνίδια, αλλά και τη Super Προσφορά* Γνωριμίας!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ 4.20 ΓΙΑ ΤΑ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΜΠΟΚΑ ΣΤΑ ΗΜΙΧΡΟΝΑ

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Μπόκα Τζούνιορς ψάχνει επειγόντως ένα restart. Μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία και εμφανίσεις που δεν χαροποιούν τους οπαδούς της. Το παιχνίδι απέναντι στην Μπαράκας Σεντράλ μοιάζει ιδανική ευκαιρία για επιστροφή στις νίκες, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η παράδοση πάντως είναι ξεκάθαρα υπέρ της: 5 νίκες και 1 ισοπαλία στις 6 πιο πρόσφατες μεταξύ τους κόντρες, με τέσσερα clean sheets.

Στο τελευταίο ραντεβού τον Απρίλιο, επικράτησε 1-0, δείχνοντας πως ξέρει να «καθαρίζει» τέτοια ματς ακόμη και χωρίς να εντυπωσιάζει. Από την άλλη, η Μπαράκας δεν έχει νίκη στα 5 τελευταία (0-4-1), περιορίζεται στην άμυνα και δείχνει έλλειψη επιθετικής έμπνευσης. Η Μπόκα θέλει να ξαναβρεί τον χαρακτήρα της και η ενισχυμένη απόδοση στο να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα, φαντάζει η ιδανική ευκαιρία.

