Η Δευτέρα μπαίνει φουλ «Ενισχυμένη» και με το Σεβίλλη – Θέλτα με 0% γκανιότα

Η Σεβίλλη υποδέχεται τη Θέλτα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» σε ένα ματς που έχει χαρακτήρα τελικού για τους Ανδαλουσιάνους. Βρίσκονται στη 12η θέση της La Liga με 20 βαθμούς σε 18 αγωνιστικές, μόλις τέσσερις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, και το τελευταίο διάστημα το κλίμα είναι βαρύ. Τρεις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς γκολ στα πρόσφατα παιχνίδια, έχουν αυξήσει την πίεση και την ανάγκη για άμεση αντίδραση.

Παρά τη φετινή βελτίωση σε σχέση με την περσινή σεζόν, όπου σώθηκε οριακά, η Σεβίλλη παραμένει μακριά από τα στάνταρ που είχε καθιερώσει στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Το εντός έδρας παιχνίδι αποκτά διπλή σημασία: βαθμολογική ανάσα αλλά και ψυχολογική επανεκκίνηση μπροστά στο κοινό της.

Η Θέλτα, από την άλλη πλευρά, δείχνει σαφώς πιο σταθερή. Βρίσκεται στην 7η θέση με 26 βαθμούς και προέρχεται από εντυπωσιακή νίκη με 4-1 επί της Βαλένθια. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος έχει μαζέψει 10 βαθμούς, παρουσιάζοντας εικόνα ομάδας που μπορεί να κοιτάξει προς την ευρωπαϊκή ζώνη. Οι μόλις τέσσερις ήττες σε 18 αγώνες δείχνουν συνέπεια, αν και οι αρκετές ισοπαλίες της έχουν περιορίσει την άνοδό της.

Η πρόσφατη παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ισορροπημένη. Στον πρώτο γύρο η Θέλτα επικράτησε 3-2 στο Βίγο, ενώ πέρσι η Σεβίλλη είχε πάρει τη νίκη με 1-0 στην έδρα της. Τα περισσότερα μεταξύ τους ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες και κινούνται σε χαμηλά σκορ.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπάρνσλεϊ για τον τρίτο γύρο του FA Cup, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρη διαφορά δυναμικότητας. Οι «κόκκινοι» βρίσκονται στην 4η θέση της Premier League και παραμένουν αήττητοι στα τελευταία 10 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, όμως προέρχονται από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες που τους στέρησαν την ευκαιρία να απογειώσουν τη βαθμολογική τους πορεία.

Ο Άρνε Σλοτ αναζητά μια καθαρή εμφάνιση και επιστροφή στις νίκες, έχοντας ακόμη στο μυαλό τον περσινό αποκλεισμό-σοκ από την Πλίμουθ στο FA Cup. Παρά το πιθανό rotation, η ποιότητα του ρόστερ και η έδρα δημιουργούν ξεκάθαρο πλαίσιο υπέρ της Λίβερπουλ.

Η Μπάρνσλεϊ, που βρίσκεται χαμηλά στη League One, μετρά μόλις δύο νίκες στα τελευταία 12 εκτός έδρας παιχνίδια και τέσσερις αγώνες χωρίς νίκη συνολικά, γεγονός που κάνει την αποστολή της στο «Άνφιλντ» ιδιαίτερα απαιτητική.

Η Γιουβέντους ανοίγει το δεύτερο μισό της Serie A υποδεχόμενη την Κρεμονέζε, με στόχο να διατηρηθεί σε τροχιά τετράδας. Οι «Μπιανκονέρι» βρίσκονται στην 5η θέση με 36 βαθμούς και παραμένουν αήττητοι σε 13 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος. Η Κρεμονέζε, από την πλευρά της, δυσκολεύεται έντονα εκτός έδρας και κουβαλά βαριά παράδοση στο Τορίνο, έχοντας χάσει και τα οκτώ προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι στη Γιουβέντους. Η πρόσφατη φόρμα και η ιστορία δημιουργούν ξεκάθαρο πλαίσιο υπέρ των γηπεδούχων.

