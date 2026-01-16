ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Έπαθλο* ανταμοιβής με το ντέρμπι του Μάντσεστερ! (17/01)

Bilder des Jahres 2024, Sport 12 Dezember Sport Themen der Woche KW50 Sport Bilder des Tages Premier League Manchester City v Manchester United, ManU Harry Maguire of Manchester United and Erling Haaland of Manchester City battle for the ball during the Premier League match Manchester City vs Manchester United at Etihad Stadium, Manchester, United Kingdom, 15th December 2024 Photo by Mark Cosgrove/News Images Copyright: xMarkxCosgrove/NewsxImagesx

Με τη Σίτι 2η στους 43 και τη Γιουνάιτεντ 7η στους 32, είναι προφανές το τι μπορεί να περιμένει το κοινό από το ντέρμπι. Τα κλειδιά της πόλης τα έχει εδώ και μία γεμάτη δεκαετία η Σίτι και ως φαβορί θα μπει στον αγώνα. Ολοκληρώνεις  το Mission, για ένα super έπαθλο* που σε ανταμείβει για το παιχνίδι σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι!

Σήμερα το μεσημέρι στις 14:30, το ποδοσφαιρικό κοινό της Αγγλίας θα απολαύσει τον αγώνα που προσδιορίζει την ποδοσφαιρική ταυτότητα μιας ολόκληρης πόλης.

Αν εμπλακείς στοιχηματικά με την αναμέτρηση, τότε έχε υπόψιν πως μπορείς να λάβεις έπαθλο* ανταμοιβής γι’ αυτό.

Αρκεί να ολοκληρώσεις το Mission με βάση τις προδιαγραφές του και θα φτάσεις στο στοιχηματικό έπαθλο* ανεξάρτητα από την πορεία των προβλέψεών σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι!

Τόσο σε αυτό το παιχνίδι, όσο και σε όλη την υπόλοιπη αγωνιστική της Premier League, θα μπορείς να παίξεις με Bet Builder Boost και αν το δελτίο σου κερδίσει, θα λάβεις πριμ 25% τα κέρδη σου.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Το 2026 ήρθε με δώρα*. Τα κάνεις δικά σου χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα