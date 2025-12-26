ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
‘Επαθλο* ανταμοιβής με Live ποδοσφαιρικές αγορές του Σαββατοκύριακου!

stoiximan generic

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της χρονιάς είναι αυτό. Η σεζόν από την άλλη, είναι σε πλήρη εξέλιξη και εσύ την ακολουθείς όπως πρέπει για ένα ακόμα αγωνιστικό διήμερο στη Stoiximan. Παιζεις σε Mission και παίρνεις ένα έπαθλο* να γυρίζει σε σένα ως ανταμοιβή για το παιχνίδι σου, αν το δελτίο σου δεν κερδίσει.

Με την premier League να δίνει τον τόνο, την Serie A να ακολουθεί και πολλά ακόμα διαθέσιμα για σένα, αυτό το Mission, θα βασιστεί στην έμπνευσή σου. Μπορείς να επιλέξεις ό,τι θες από τους αγώνες που παίζουν το διήμερο, να εμπλακείς με τις Live αγορές τους και αν το δελτίο σου δεν κερδίσει, θα λάβεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής.

Επιλέγεις αυτό που σου κάνει, ενώ συνδυάζεις πολλά ακόμα, με τα Bet Builder Boost του διημέρου, τις super ενισχυμένες αποδόσεις αλλά και τη 0% γκανιότα.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 626* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα Χριστούγεννα αυτά μπορείς να ξεκινήσεις με ένα δώρο στον εαυτό σου. Κάνοντας την εγγραφή σου στη Stoiximan, παίρνεις 300 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ αν ολοκληρώσεις και τη διαδικασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού σου (εντελώς δωρεάν η διαδικασία), θα λάβεις άλλα 326 δώρα*. Ο μήνας αυτός, με την εορταστική του αύρα, φέρνει ευκαιρίες για παιχνίδι απόλυτα συμβατό με την εποχή. Και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

