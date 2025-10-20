ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ελληνικό καρέ με απίθανη απόδοση στην Interwetten!

interwetten

Λίγες ημέρες πριν από την 28η Οκτωβρίου, οι τέσσερις εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου δίνουν τις δικές τους, «εθνικές» μάχες σε Champions League, Europa League και Europa Conference League, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Στα χαρτιά, την πιο δύσκολη αποστολή έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα (Τρίτη 21/10, 19:45), έχοντας έναν βαθμό και κανένα γκολ μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στην League Phase του Champions League.

Πολύ ζόρικη αποστολή, όμως, περιμένει επίσης Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι δοκιμάζονται στις έδρες των Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) και Λιλ (23/10, 22:00) αντίστοιχα, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Θεωρητικά, η ΑΕΚ συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να κάνει «σεφτέ» στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League, υποδεχόμενη πάντως μια Αμπερντίν (23/10, 19:45) που εσχάτως είναι αρκετά ανεβασμένη.

Η Interwetten.gr παίζει… ευρωπαϊκή μπάλα με απίθανη απόδοση 376.74 (!), η οποία προκύπτει από Bet Builder με οκτώ επιλογές, δύο από την καθεμία από τις τέσσερις ελληνικές αποστολές του τριημέρου σε Βαρκελώνη, Ρότερνταμ, Λιλ και Αθήνα.

Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ συνολικά και να σκοράρει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, να σκοράρουν οι δύο ομάδες και να βρει δίχτυα ο Κάρολ Σβιντέρσκι στο Φέγενορντ – Παναθηναϊκός, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά και να βρει δίχτυα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο Λιλ – ΠΑΟΚ και να νικήσει η ΑΕΚ με σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς στο ματς με την Αμπερντίν.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Εκτός από τις ελληνικές μάχες, βεβαίως, το τριήμερο είναι γεμάτο με συναρπαστικές αναμετρήσεις στα τρία ευρωπαϊκά κύπελλα, όπου ξεχωρίζουν τα Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10, 22:00) Μπάγερ Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν (21/10, 22:00), Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ (22/10, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους (22/10, 22:00), Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα (23/10, 19:45), Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη (23/10, 19:45) και Νότιτγχαμ Φόρεστ – Πόρτο (23/10, 22:00).

Η Interwetten.gr… σκοράρει σε όλα τα μέτωπα με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Το ευρώ – πάρτι, μάλιστα, δεν τελειώνει με την ασπρόμαυρη μπάλα, αφού σκυτάλη παίρνει η πορτοκαλί με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, όπου ξεχωρίζει η διπλή μονομαχία στην Euroleague της Παρασκευής (24/10), με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους (21:00) και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με αντίπαλο την Μπάγερν (21:45).

Η Interwetten.gr… μοιράζει απλόχερα ασίστ με δεκάδες ειδικές αγορές σε όλες τις σημαντικές στατιστικές κατηγορίες σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, τρίποντα, κοψίματα και πάει λέγοντας.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα