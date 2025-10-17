ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Με προσφορά* που τα σπάει και δώρο ένα μήνα Novasports επιστρέφει η δράση!

Στη Novibet απολαμβάνεις την δράση στην Ευρωλίγκα και τα κορυφαία πρωταθλήματα δωρεάν* χάρη στη σούπερ προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

Απόλυτη προσφορά με δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS

Tα μεγάλα εθνικά πρωταθλήματα επιστρέφουν και μαζί τους επιστρέφει και η Super League. Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να πατήσει ξανά στην κορυφή προσωρινά καθώς αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet το Σάββατο, σε μια αναμέτρηση που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Την Κυριακή διεξάγονται τα δύο μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διεκδικούν στα… ίσια την μοναξιά της κορυφής, ενώ Άρης και Παναθηναϊκός συνθέτουν ένα ντουέτο που ξεχειλίζει από ποιότητα αλλά ακόμα… ψάχνονται. Σπουδαίες αναμετρήσεις διεξάγονται και στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κλέβει τι εντυπώσεις και να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν και σε αντίθετη αφετηρία η αναμέτρηση μπορεί να σηματοδοτήσει μια μεγάλη αντεπίθεση ή την εδραίωση. Η απάντηση θα δοθεί αμέσως μόλις ο διαιτητής δώσει το σύνθημα της λήξης. Η δράση έρχεται στο σαλόνι σου με την νέα κορυφαία προσφορά* γνωριμίας της Novibet!

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με απίθανη προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* FREESPORTS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα