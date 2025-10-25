bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα με 0% Γκανιότα*! (26/10)

Δύο ντέρμπι στο σημερινό πρόγραμμα. Στις 17:15 το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Στις 21:00 το Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ώρα Clasico

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν στο Santiago Bernabeu με φόντο την κορυφή της LaLiga. Εκεί βρίσκονται ήδη οι Μαδριλένοι, που διατηρούν διαφορά δύο βαθμών από τους Καταλανούς. Πρώτο ντέρμπι για τον Τσάμπι Αλόνσο, με την «παράδοση» να λέει, πως οι επτά από τους οκτώ τελευταίους προπονητές της «βασίλισσας» ηττήθηκαν στο «παρθενικό» τους Clasico. Ο μόνος που νίκησε ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν τον Απρίλιο του 2016 στο Camp Nou (1-2). Τρομερό σερί από τον κόουτς των «μπλαουγκράνα» Χάνσι Φλικ, που επικράτησε και στα τέσσερα παιχνίδια του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε όλες τις διοργανώσεις! Σημαντικό στοιχείο για τα ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες, πως καμία από τις 11 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους δεν έληξε ισόπαλη! Επτά νίκες οι Μαδριλένοι, τέσσερις οι Καταλανοί.

Το «ερυθρόλευκο» σερί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους 16 βαθμούς και να μοιράζονται την 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος, όντας πίσω από τον ΠΑΟΚ (17β.). Οι Πειραιώτες έχουν νικήσει την Ένωση περισσότερες φορές απ’ οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος (63 φορές). Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν και στα πέντε πιο πρόσφατα ματς με την ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα. Αν κάνουν το 6×6 ισοφαρίζουν το ρεκόρ Νοεμβρίου 1999 – Απριλίου 2002. «Απάντηση» στην εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ ψάχνει η ΑΕΚ, που θέλει να κερδίσει το πρώτο ντέρμπι στην εποχή Νίκολιτς. Από την «βαριά» ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη προέρχεται ο Ολυμπιακός. Με ψυχολογία μετά το επιβλητικό 6-0 επί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέφλεια η ΑΕΚ.

