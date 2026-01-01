bwin: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (02/01)

Με ντέρμπι ξεκινά αγωνιστικά το 2026 στη EuroLeague. Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό.

Συνέχεια στο σερί

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες στη EuroLeague και θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στην Κωνσταντινούπολη της Φενέρμπαχτσε, της Χαποέλ Τελ Αβίβ στο σπίτι τους και της Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Κι ενώ έδειχνε να έχει το μομέντουμ, οκτώ παίκτες διαγνώστηκαν με γρίπη Α, η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα με το Μαρούσι διεξήχθη την Τρίτη κι έτσι πλέον αναμένεται να φανεί η ετοιμότητα του «τριφυλλιού» στο υψηλότερο επίπεδο! Σε τρομερή κατάσταση στο «διπλό» του Κάουνας ο Τσέντι Όσμαν που έδωσε άλλη οντότητα από την θέση «3» στο Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ είχε σε 33’ στο παρκέ 22 πόντους (5/6 τρίποντα) και 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Σταθερά κορυφαίος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ο Κέντρικ Ναν με 19,2 πόντους (59,3% δίποντα), 2,8 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 17,4 μονάδες στο PIR.

Βρήκε μομέντουμ

Ο Ολυμπιακός με δύο στη σειρά νίκες δείχνει να έχει βρει το μομέντουμ ξεπερνώντας έτσι τις τρεις σερί ήττες που είχε υποστεί. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν 107-84 στο ΣΕΦ την Βιλερμπάν, ενώ πέρασαν με 97-94 από την έδρα της Μπολόνια. Εκεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μέχρι και το 3ο δεκάλεπτο είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, όμως στο 4ο έδειξε να βγαίνει εκτός ρυθμού. Αποτέλεσμα ο αγώνας κι ένα «διπλό» που φαινόταν να ερχόταν πιο άνετα να εξελιχθεί σε… ντέρμπι. Ανεβασμένος σε αυτά τα δύο ματς ο Εβάν Φουρνιέ, που σκόραρε από 21 πόντους και είχε συνολικά 9/13 τρίποντα! Κορυφαίος φέτος για τους Πειραιώτες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ εμφανίζεται κυριαρχικός στις ρακέτες με 11,6 πόντους και 7,6 ριμπάουντ (1ος μαζί με τον Μονέκε) σε 23’ μέσο όρο, την ώρα που με 21,4 μονάδες είναι στην κορυφή της EuroLeague στο PIR.

