bwin: Νάπολι – Ίντερ με 0% Γκανιότα*! (25/10)

Μόνο για τη νίκη θα παίξουν ΟΦΗ και Ατρόμητος στο Παγκρήτιο, με τις δύο ομάδες να είναι χαμηλά βαθμολογικά. «Μάχη» με φόντο την 1η θέση στο Νάπολι – Ίντερ

Στο «κυνήγι» της Μίλαν

Νάπολι και Ίντερ βρίσκονται αμφότερες στο -1 από την πρωτοπόρο Μίλαν και απόψε παίζουν για την νίκη στο Stadio Diego Armando Maradona! Ισόπαλα ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1 και τα τρία τελευταία ντέρμπι των δύο ομάδων για τη Serie A. Τελευταία νίκη σε επίπεδο πρωταθλήματος, τον Δεκέμβριο του 2023, με την Ίντερ να περνά με 3-0 από τον ιταλικό νότο. Δύο ήττες στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος για την Νάπολι (και μία νίκη). Όσες ήττες μέτρησε στα προηγούμενα 31 παιχνίδια (20 νίκες, 9 ισοπαλίες). Ανέπαφη την εστία της στους δύο από τους τρεις φετινούς αγώνες εκτός Μιλάνου διατήρησε η Ίντερ. Μοναδική ομάδα που παραβίασε την εστία των «νερατζούρι» η Γιουβέντους και μάλιστα τέσσερις φορές (4-3).

Όλα για το… τρίποντο

ΟΦΗ και Ατρόμητος έχουν από 6 βαθμούς και απόψε (20:00) στο Παγκρήτιο θα παίξουν μόνο για την νίκη, που θα φέρει βαθμολογική και ψυχολογική ανάταση. Δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες για τους Κρητικούς. Μία νίκη και τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες για τους Περιστεριώτες. Για τους γηπεδούχους ξεχωρίζει ο Χουάν Νέιρα. Ο Αργεντινός μέσος έχει δώσει δύο ασίστ κι έχει σκοράρει ισάριθμες φορές στα δύο τελευταία ματς του ΟΦΗ! Επιθετική… πολυφωνία για τον Ατρόμητο, με επτά παίκτες να έχουν σημειώσει τα γκολ της ομάδας. Μόνο ο Λεβαδειακός (8) και ο ΠΑΟΚ (9) έχουν περισσότερους σκόρερ φέτος.

