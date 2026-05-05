bwin: Μονακό – Ολυμπιακός ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο με μοναδικό στόχο να… τελειώσει τη δουλειά και να προκριθεί στο Final Four, «σκουπίζοντας» με 3-0 τη Μονακό.

Το Final Four τον περιμένει

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στα δύο πρώτα ματς της σειράς των Playoffs της EuroLeague κόντρα στη Μονακό. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έδρα του, έκανε το 2-0 και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο «αμφισβήτησης» της ανωτερότητάς του. Δύο νίκες για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με περίσσια άνεση και μεγάλες διαφορές.

Στο Game 1 οι Πειραιώτες επικράτησαν με 91-70, ενώ στο 2ο 94-64! O MVP της regular season, Σάσα Βεζένκοφ με 20,5 πόντους αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας του στα Playoffs, την ώρα που έχει 72,7% από το δίποντο και 57,1% έξω από την γραμμή του τρίποντου! Εξαιρετικός και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 8,5 πόντους και 7,0 ριμπάουντ και ήδη ένα double-double να τον… συντροφεύει από το Game 1. Απόψε (20:45) οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να… σκουπίσουν τη σειρά με τη Μονακό και να πάρουν για 5η διαδοχική χρονιά το «εισιτήριο» για το Final Four.

Μετράει… παρουσίες

Μία πολύ δύσκολη σεζόν, που και μόνο με την πρόκριση στα Playoffs πρέπει ν’ αποτελεί «παράσημο» για τη Μονακό. Οι Μονεγάσκοι που έχουν ταλαιπωρηθεί από οικονομικά και αγωνιστικά προβλήματα και όπως όλα δείχνουν θα παραταχθούν με οκτάδα κόντρα στον Ολυμπιακό, στο ματς που μπορεί να ολοκληρώσει τη μεταξύ τους σειρά.

Ο Άλφα Ντιάλο και ο Ντάνιελ Τάις, αποτελούν τους δύο τελευταίους παίκτες των «ερυθρόλευκων», που τέθηκε νοκ άουτ. Ο πρώτος όπως ανακοινώθηκε μετά το ματς με το Στρασβούργο, θα έχανε το υπόλοιπο της σειράς, ενώ εκτός θα μείνει και ο Γερμανός σέντερ. Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν με έναν διαθέσιμο σέντερ, τον Κεβάριους Χέιζ, την ώρα που τραυματίας παραμένει και ο Νίκολα Μίροτιτς.

