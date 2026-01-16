bwin: Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι με 0% Γκανιότα! (17/01)

Ντέρμπι στο Μάντσεστερ, με τη Γιουνάιτεντ των προβλημάτων να φιλοξενεί στο Old Trafford τη Σίτι, που «κυνηγά» την Άρσεναλ και την κορυφή!

Νίκη… ανάσα

Τα προβλήματα για μία ακόμα σεζόν βρίσκονται στο… κατώφλι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έπειτα από 63 αγώνες αποχαιρέτησε τον Ρουμπέν Αμορίμ από την τεχνική ηγεσία. Τη θέση του οποίου πήρε ο Ντάρεν Φλέτσερ, για ν αναλάβει πλέον ο Μάικλ Κάρικ. Η ομάδα βρίσκεται εκτός των θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη! Κάτι που φυσικά δεν θα ήθελαν οι διοικούντες τη Γιουνάιτεντ να επαναληφθεί και φέτος. Στο ντέρμπι του 1ου γύρου οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με 3-0. Τελευταία φορά που η Γιουνάιτεντ δεν βρήκε δίχτυα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ήταν την σεζόν 1973-74. Χρονιά υποβιβάστηκε από την 1η κατηγορία! Από τρεις στη σειρά ισοπαλίες προέρχονται οι γηπεδούχοι (όλες με γκολ). Τελευταία φορά που κατέγραψαν μεγαλύτερο σερί ισοπαλιών ήταν το διάστημα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος του 1992 με πέντε.

«Διπλό» και… βλέπει

Η Μάντσεστερ Σίτι βλέπει την Άρσεναλ να βρίσκεται στο +6 και θέλει μόνο τη νίκη, ώστε να βάλει… πίεση στους Λονδρέζους. Άλλωστε οι «πολίτες» θα στείλουν σαφές μήνυμα, ότι παραμένουν για τα καλά στη «μάχη» του τίτλου. Η Σίτι με εννέα νίκες «γράφει» τα περισσότερα «διπλά», σε επίπεδο Premier League, στο γήπεδο της Γιουνάιτεντ, από κάθε άλλη φιλοξενούμενη ομάδα! Παράλληλα με 37 γκολ την περνά μόνο η Λίβερπουλ (41), στην σχετική λίστα με τα περισσότερα γκολ στο Old Trafford. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές στο ντέρμπι του 1ου γύρου. Ο Νορβηγός έτσι έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ στην Premier League, απέναντι στη Γιουνάιτεντ (8 γκολ, 3 ασίστ), από οποιονδήποτε άλλο παίκτη της Σίτι!

