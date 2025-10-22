bwin: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (23/10)

Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Φέγενορντ (17:30). Μόνο τη νίκη ψάχνει εντός έδρας η ΑΕΚ με την Αμπερντίν. Οι αναμετρήσεις παίζουν στην bwin με 0% Γκανιότα*, Build A Bet* στο Live και Ενισχυμένες Αποδόσεις.

bwin: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Διπλό… ανάσα

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Φέγενορντ. Οι «πράσινοι» μετά την ήττα με ανατροπή από την Γκόου Αχέντ Ινγκλς (1-2) στο ΟΑΚΑ, θέλουν αποτέλεσμα που θα φέρει βαθμολογική και ψυχολογική ανάταση. Ειδικά και μετά το κυριακάτικο 1-1 με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Το «τριφύλλι» βρίσκει γκολ στην Ευρώπη, έχοντας σκοράρει στα τελευταία 16 παιχνίδια του (δεν συμπεριλαμβάνονται τα προκριματικά). Κάτι που καταγράφεται ως το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του συλλόγου. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχει σημειώσει τρία γκολ στις τέσσερις τελευταίες ευρωπαϊκές του εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Σημειώνεται πως δεν είχε σκοράρει σε καμία από τις 14 προηγούμενες (12 με ΠΑΟΚ – 2 με τα πράσινα). Σε φουλ «φόρμα» η Φέγενορντ, που είναι πρωτοπόρος της Eredivisie, με την δεύτερη κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα (25 γκολ υπέρ) και καλύτερη άμυνα (6 γκολ κατά). Στο πιο πρόσφατο ματς, διέλυε 7-0 εκτός έδρας την Χέρακλες. Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 5.75 να σημειώσει ο Σφιντέρσκι 2+ σουτ εντός εστίας.

bwin: ΑΕΚ – Αμπερντίν με Ενισχυμένες Αποδόσεις & 0% Γκανιότα*!

Νίκη για να λύσει τα προβλήματα

Η ΑΕΚ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ (0-2), αποτέλεσμα που εμφάνισε εσωστρέφεια στην Ένωση. Παράλληλα οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν και από την Τσέλιε την περασμένη αγωνιστική του Conference League (3-1). Έτσι η νίκη σήμερα (19:45) κόντρα στην Αμπερντίν μοιάζει με επιτακτικής σημασίας, με το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ν’ ακολουθεί. H Ένωση θέλει να κρατήσει τους Σκωτσέζους στο μηδέν παθητικό, ώστε να βάλουν τέλος στο αρνητικό τους σερί. Η ΑΕΚ έχει δεχθεί γκολ στα 19 τελευταία παιχνίδια ομίλων ή φάσεων της διοργάνωσης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της. Στο 2.10 τιμάται η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς.

