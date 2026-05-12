bwin: Eurovision με XXL αποδόσεις!

Ώρα Ελλάδας απόψε στη Βιέννη, με τον Akyla να συμμετέχει στον 1ο ημιτελικό της Eurovision!

Τα φαβορί

Με δύο ημιτελικούς ξεκινά η 70η διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που φέτος θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Ο 1ος ημιτελικός θα γίνει απόψε, ενώ ο 2ος την Πέμπτη, με τα φώτα να «πέφτουν» στον τελικό του Σαββάτου. Φαβορί για την πρόκριση στον τελικό σε αυτό τον 1ο ημιτελικό είναι η Φινλανδία, ενώ πολύ ψηλά στα προγνωστικά βρίσκεται και η Ελλάδα!

Η Δανία αποτελεί το φαβορί για την πρωτιά στον 2ο ημιτελικό, με την Αυστραλία να βρίσκεται πολύ κοντά της. Εντός πρώτης πεντάδας και η Κύπρος, που φέτος εκπροσωπείται με το τραγούδι “Jalla” της Antigoni. Στον ημιτελικό παίρνουν μέρος 15 χώρες, με δέκα από αυτές να παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Στο 3.75 τιμάται στην bwin η πρόκριση της Ελλάδας.

Ψηλά ο Akylas

Ο Akylas με το “Ferto” μπορεί να ξεκινά την προσπάθεια του στη Eurovision από τον 1ο ημιτελικό, όμως είναι μέσα στα φαβορί ακόμα για την κατάκτηση του διαγωνισμού. Η ελληνική συμμετοχή μαζί με της Φινλανδίας συγκαταλέγονται στο… 1-2 όχι στον ημιτελικό, αλλά και στον τελικό!

Μαζί με την Φινλανδία και την Ελλάδα, φαβορί για την πρόκριση και το Ισραήλ. Αναφορικά με την κατάκτηση του διαγωνισμού τρίτο φαβορί αποτελεί η Δανία. Στην bwin βρίσκουμε σε απόδοση 3.75 να κατακτήσει η Ελλάδα τη Eurovision.

