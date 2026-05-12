ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Ποια χώρα θα κατακτήσει την Eurovision;

Sportingbet: Ποια χώρα θα κατακτήσει την Eurovision;

Όλα είναι έτοιμα απόψε για τον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision που αναμένεται να διεξαχθεί στην Βιέννη, με τον δικό μας Akyla να έχει όλες τις πιθανότητες με το μέρος του για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Sportingbet: Eurovision με Σούπερ Αποδόσεις!

Βλέπει μακριά η Ελλάδα
Στις 22:00 αναμένεται να σημάνει η έναρξη της Eurovision, της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της Ευρώπης με την Βιέννη να φορά ξανά τα γιορτινά για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στο ιστορικό «Wiener Stadthalle» και απόψε λαμβάνει χώρα ο πρώτος ημιτελικός. Ανάμεσα τους και η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από τον Akyla και το τραγούδι “Ferto” με 15 χώρες να διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του ερχόμενου Σαββάτου.

Όπως ανακοινώθηκε, η χώρα μας θα ανέβει στη σκηνή αρκετά νωρίς, και πιο συγκεκριμένα θα είναι στην 4η θέση. Πρώτη θα ανέβει η Μολδαβία, ενώ η βραδιά θα κλείσει με το τραγούδι της Σερβίας. Θετική καταγράφεται η παρουσία της Ελλάδας στην διαδικασία των ημιτελικών, καθώς από το 2004 μετρά 17 προκρίσεις, ενώ μόλις τρεις φορές (2016, 2018 & 2023) δεν έδωσε το «παρών» στον τελικό. Το “Ferto” και ο Akylas εκτός από τους Έλληνες έχουν ξετρελάνει και την Ευρώπη με την αποψινή νίκη να προσφέρεται στο 3.75.

Sportingbet: Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στη Eurovision!

Πρώτο φαβορί η Φινλανδία
Με βάση τα προγνωστικά των τελευταίων ημερών, πάνω από την Ελλάδα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον ημιτελικό είναι η Φινλανδία με το τραγούδι “Liekinheitin”, ενώ από κοντά βρίσκεται και το Ισραήλ. Η Eurovision για ακόμα μία χρονιά αναμένεται να εντυπωσιάσει με τα σκηνικά, τις δυνατές ερμηνείες και τα αμέτρητα συναισθήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο φετινός διαγωνισμός έρχεται με αρκετές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα των ημιτελικών θα καθοριστούν για άλλη μια φορά από έναν συνδυασμό ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής και της τηλεψηφοφορίας, ωστόσο, το μέγεθος των εθνικών επιτροπών αυξάνεται από πέντε σε επτά μέλη, με δύο κριτές να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25. Στο 1.55 προσφέρεται η νίκη της Φινλανδίας στο 1ο ημιτελικό, ενώ το Ισραήλ προσφέρεται στο 5.50 για να βγει απόψε στην 1η θέση.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα