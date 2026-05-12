Sportingbet: Ποια χώρα θα κατακτήσει την Eurovision;

Όλα είναι έτοιμα απόψε για τον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision που αναμένεται να διεξαχθεί στην Βιέννη, με τον δικό μας Akyla να έχει όλες τις πιθανότητες με το μέρος του για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Βλέπει μακριά η Ελλάδα

Στις 22:00 αναμένεται να σημάνει η έναρξη της Eurovision, της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της Ευρώπης με την Βιέννη να φορά ξανά τα γιορτινά για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στο ιστορικό «Wiener Stadthalle» και απόψε λαμβάνει χώρα ο πρώτος ημιτελικός. Ανάμεσα τους και η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από τον Akyla και το τραγούδι “Ferto” με 15 χώρες να διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του ερχόμενου Σαββάτου.

Όπως ανακοινώθηκε, η χώρα μας θα ανέβει στη σκηνή αρκετά νωρίς, και πιο συγκεκριμένα θα είναι στην 4η θέση. Πρώτη θα ανέβει η Μολδαβία, ενώ η βραδιά θα κλείσει με το τραγούδι της Σερβίας. Θετική καταγράφεται η παρουσία της Ελλάδας στην διαδικασία των ημιτελικών, καθώς από το 2004 μετρά 17 προκρίσεις, ενώ μόλις τρεις φορές (2016, 2018 & 2023) δεν έδωσε το «παρών» στον τελικό. Το “Ferto” και ο Akylas εκτός από τους Έλληνες έχουν ξετρελάνει και την Ευρώπη με την αποψινή νίκη να προσφέρεται στο 3.75.

Πρώτο φαβορί η Φινλανδία

Με βάση τα προγνωστικά των τελευταίων ημερών, πάνω από την Ελλάδα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον ημιτελικό είναι η Φινλανδία με το τραγούδι “Liekinheitin”, ενώ από κοντά βρίσκεται και το Ισραήλ. Η Eurovision για ακόμα μία χρονιά αναμένεται να εντυπωσιάσει με τα σκηνικά, τις δυνατές ερμηνείες και τα αμέτρητα συναισθήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο φετινός διαγωνισμός έρχεται με αρκετές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα των ημιτελικών θα καθοριστούν για άλλη μια φορά από έναν συνδυασμό ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής και της τηλεψηφοφορίας, ωστόσο, το μέγεθος των εθνικών επιτροπών αυξάνεται από πέντε σε επτά μέλη, με δύο κριτές να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25. Στο 1.55 προσφέρεται η νίκη της Φινλανδίας στο 1ο ημιτελικό, ενώ το Ισραήλ προσφέρεται στο 5.50 για να βγει απόψε στην 1η θέση.

