Vistabet: Σούπερ Αποδόσεις στη Εurovision!

Η Βιέννη φορά τα γιορτινά της για τη Eurovision 2026 και απόψε με τον πρώτο ημιτελικό ξεκινά η μεγάλη μουσική γιορτή της Ευρώπης

Vistabet – Εurovision: Ποιος θα είναι ο νικητής της διοργάνωσης;

O Akylas φουλάρει για το εισιτήριο του τελικού

Η Βιέννη ετοιμάζεται να ζήσει ξανά στον ρυθμό της Eurovision, φιλοξενώντας τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού μετά τη νίκη της Αυστρίας το 2025 με τον JJ και το «Wasted Love». Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο εμβληματικό «Wiener Stadthalle», το οποίο έχει μεταμορφωθεί για να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες και εκατομμύρια τηλεθεατές από κάθε γωνιά του κόσμου. Η αυλαία ανοίγει απόψε με τον πρώτο ημιτελικό, όπου 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελλάδα, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto». Ο 27χρονος καλλιτέχνης από τις Σέρρες κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τη δυναμική παρουσία του στον ελληνικό τελικό «Sing for Greece», ενώ το τραγούδι του συνδυάζει pop, dance και reggaeton επιρροές, δημιουργώντας μια έντονα γιορτινή ατμόσφαιρα πάνω στη σκηνή. Από την καθιέρωση των ημιτελικών το 2004, η Ελλάδα έχει προκριθεί 17 φορές στον μεγάλο τελικό, ενώ έχει χάσει το εισιτήριο μόνο 3 (2016, 2018, 2023). Στο 3.75 η νίκη της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.

Vistabet: Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στη Eurovision!

Δυνατά η Φινλανδία για την πρόκριση

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν επίσης χώρες όπως η Φινλανδία, της οποίας το τραγούδι έχει κάνει πάταγο, η Σουηδία, το Ισραήλ και η Κροατία, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία θα εμφανιστούν εκτός διαγωνιστικού μέρους, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη θέση στον τελικό ως μέλη των “Big 5”, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η Eurovision 2026 υπόσχεται δυνατές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά και μια ακόμη εβδομάδα γεμάτη μουσική, χρώμα και συναίσθημα, με τη Βιέννη να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ψυχαγωγίας. Στο 1.55 προσφέρεται η νίκη της Φινλανδίας στο 1ο ημιτελικό.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ