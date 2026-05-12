«Μονομαχίες» για όλα τα γούστα με ειδικά στοιχήματα!

Τα play out της Super League έχουν την τιμητική τους στο πρόγραμμα της Τρίτης (12/05).

Όλα πλέον κρίνονται από μία κλωστή, με τρεις κυρίως ομάδες να παλεύουν για την παραμονή τους.

Στην Τρίπολη ο Αστέρας φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς ζωής και θανάτου. Οι Αρκάδες ήρθαν ισόπαλοι (1-1) στη Λάρισα την προηγούμενη αγωνιστική, βγήκαν όμως εκτός της ζώνης του υποβιβασμού.

Σήμερα δίνουν ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια των τελευταίων ετών καθώς είναι στο +1 από τον Πανσερραϊκό. Έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο στα play out, με μόλις μία ήττα σε επτά παιχνίδια.

Από την άλλη ο Πανσερραϊκός, γνώρισε μία ήττα με 2-1 στις Σέρρες από την Κηφισιά που τον «πλήγωσε» και τον έριξε στη ζώνη του υποβιβασμού. Στα play out, μετράει τρεις νίκες όλες εκτός έδρας και δεν έχει εκμεταλλευτεί καθόλου το σπίτι του.

Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός 1: 1.80 X:3.30 2: 4.65

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΛ και αισθάνεται σαφώς πιο άνετα για την παραμονή του. Προέρχεται άλλωστε από μία σπουδαία νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, πήρε διαφορά έξι βαθμών και πλέον μοιάζει δύσκολο να κινδυνέψει.

Από την άλλη η ΑΕΛ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Οι «βυσσινί» μετά και το εντός έδρας 1-1 με τον Αστέρα, έχουν μείνει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, χωρίς νίκη στα play out και ψάχνουν μία αντίδραση.

Έχουν μπροστά τους τρεις τελικούς αλλά ενδεχόμενη ήττα σήμερα μπορεί να αποβεί μοιραία όσον αφορά τον τελικό στόχο της ομάδας.

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1: 2.25 X: 3.15 2: 3.20

Στην Αγγλία, μπορεί να μην υπάρχει δράση στην Premier League αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκεται στα play offs της Championship.

H Σαουθάμπτον έφυγε με το 0-0 από την έδρα της Μίντλεσμπρο και τώρα την υποδέχεται για τον δεύτερο ημιτελικό. Ο νικητής θα βρεθεί στο μεγάλο τελικό για την άνοδο με όποιον προκριθεί από το Χαλ – Μίλγουολ και το διακύβευμα είναι τεράστιο.

Η Μίντλεσμπρο θέλει να κάνει την έκπληξη αν και οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν είναι μεγάλες.

Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο 1: 2.40 X: 3.50 2: 2.90

