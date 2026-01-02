bwin: Αταλάντα – Ρόμα με 0% Γκανιότα*! (03/01)

Να συνεχίσει την πορεία που έχει χαράξει προς την διεκδίκηση του τίτλου θέλει η Ρόμα, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την επικίνδυνη Αταλάντα.

Διπλό… δήλωση

Η Ρόμα βρίσκεται στο -3 από την κορυφή και την Ίντερ και με τρεις ήττες (και δύο νίκες) στα πέντε τελευταία ψάχνει διπλό που θ’ αποτελέσει «δήλωση» για την διεκδίκηση του τίτλου στη Serie A. Οι Ρωμαίοι ηττήθηκαν σε δύο «μεγάλα» ματς. Συγκεκριμένα εντός έδρας με 1-0 από τη Νάπολι στο Olimpico και στο Τορίνο με 2-1 από τη Γιουβέντους. Η άλλη ήττα ήρθε στο γήπεδο της Κάλιαρι (πάλι 1-0). Στα δύο από τρία αυτά παιχνίδια οι «τζιαλορόσι» δέχθηκαν γκολ πριν τη λήξη του 1ου ημίχρονου! Η μία από τις δύο νίκες ήρθε επί της Κόμο (1-0), ενώ αυτή το βράδυ της Δευτέρας κόντρα στη Τζένοα (3-1) έδειξε πως οι Ρωμαίοι επανήλθαν. Τρεις ήττες στα πέντε τελευταία εκτός έδρας για την Ρόμα, που έχει θετικό συντελεστή τερμάτων (9-6) σε αναμετρήσεις μακριά από το Olimpico.

Ψάχνει το restart

Η Αταλάντα που καταγράφει εξαιρετική πορεία στο Champions League (5η σε τριπλή ισοβαθμία με Μπάγερν και Παρί), δείχνει ότι δεν μπορεί αν συνδυάσει δύο διοργανώσεις. Κι αυτό γιατί στη Serie A βρίσκεται στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα και στο -5 από τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Πάνω που η ομάδα του Ραφαέλε Παλαντίνο έδειχνε ν’ ανεβαίνει (δύο διαδοχικές νίκες) ήρθε η εντός έδρας ήττα από την Ίντερ. Αήττητη από το Μάρτιο του 2022 παραμένει η Αταλάντα κόντρα στη Ρόμα, ανεξαρτήτως έδρας, έχοντας πέντε νίκες και μία ισοπαλία (1-1)!

