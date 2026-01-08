Bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου!

Επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ θέλει απόψε (21:15) ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ και κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Για την… επιστροφή

Μετά από ένα διπλό… θρίλερ στην έδρα της Μπολόνια και την εκτός έδρας νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να… τριτώσει τις επιτυχίες του. Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη ηττήθηκαν με 88-80 στο γήπεδο της Φενερμπαχτσέ κι αντέχοντας για 35' χωρίς τους κομβικούς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, Μιλουτίνοφ και Γουόρντ. Απόψε και κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου ο Ολυμπιακός ψάχνει την 12η νίκη της σεζόν, θέλοντας να μπει στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα. Διαθέσιμος θα είναι ο Σέρβος σέντερ, όπως ενημέρωσε σχετικά ο προπονητής των Πειραιωτών. Αμφίβολος παραμένει ο Νιλικίνα, σε καθεστώς επανένταξης στην ομάδα ο νεοαποκτηθείς Τζόουνς, ενώ στις προπονήσεις μπήκαν οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ.

Ανεβασμένη, αλλά με απουσίες

Η Μπάγερν Μονάχου δείχνει να βγαίνει από μία περίοδο βαθιάς κρίσης. Οι Βαυαροί μέτρησαν εννέα σερί ήττες (οι επτά εκτός έδρας) στη EuroLeague. Αποτελέσματα που «κόστισαν» τη θέση τους στον πρώην προπονητή της ομάδας, Γκόρντον Χέρμπερτ. Στην εντός έδρας ήττα από την Χαποέλ (72-82) έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο των Γερμανών ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, με τη συνέχεια να ήταν ιδανική για τους παίκτες του. Νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (95-71) και ακόμα μία με σπουδαία ανατροπή την Τετάρτη επί της Μπασκόνια με 96-89, αμφότερες εντός έδρας. Στο τελευταίο ματς ο Αντρέας Ομπστ έκανε… θραύση με 37 πόντους σε 29 λεπτά στο παρκέ. Ο Γερμανός γκαρντ είχε 6/7 δίποντα και 7/11 τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Δεν υπολογίζονται οι Μπόλντγουϊν, Χάρις, Γιοκουμπάιτις, Λούτσιτς, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Χόλατζ.

