bwin: 0% Γκανιότα* στο Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι! (27/12)

Στις 14:30 με το Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζεται η δράση στην Premier League.

bwin: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Ώρα αντεπίθεσης!

Η σεζόν για την Νότιγχαμ Φόρεστ σίγουρα είναι εκτός πλάνων στην Premier League. Οι «κόκκινοι»  βρίσκονται στο +5 από την ζώνη του υποβιβασμού και στην 17η θέση. Κάπως έτσι αναζητούν ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα που θα σημάνει και την αντεπίθεση, ενόψει του δεύτερου μισού της αγωνιστικής περιόδου. Από την 3η αγωνιστική της Premier League μέχρι και τη σημερινή η Φόρεστ είναι εκτός δεκάδας και συγκεκριμένα σταθερά εκτός 15άδας από την 5η! Δύο νίκες και τρεις ήττες στα πέντε πιο πρόσφατα για τους γηπεδούχους. Τα δύο «τρίποντα» ήρθαν με μηδέν παθητικό, όμως στις ήττες δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

bwin: Build A Bet* στο Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι!

Να… πατήσει κορυφή

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο -2 από την 1η θέση και την Άρσεναλ. Το μεσημέρι στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ «ψάχνει» ακόμα μία νίκη, για να προσπεράσει τους «κανονιέρηδες» και φυσικά να τους βάλει… πίεση, ενόψει του δικούς τους αγώνα. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση έχοντας επικρατήσει σε πέντε συνεχόμενους αγώνες για την Premier League και επτά συνολικά στα οκτώ τελευταία! Μοναδική ήττα που «έσπασε» το σερί, αυτή στην έδρα της Νιούκαστλ. Στα τρία τελευταία μάλιστα οι «πολίτες» επικράτησαν με ακριβώς το ίδιο σκορ (3-0), βρίσκοντας τουλάχιστον ένα γκολ στα πρώτα ημίχρονα, αυτών των αναμετρήσεων!

