bwin: 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός! (23/12)

Στο Κάουνας «πέφτει» η αυλαία του 2025 για τον Παναθηναϊκό, στη EuroLeague. Με νέα απουσία αυτή του Κώστα Σλούκα, η αποστολή του «τριφυλλιού».

Χωρίς Σλούκα για το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός με μία επιβλητική νίκη (93-82 επί της Χαποέλ) έκανε το 2×2 στη «διπλή» αγωνιστική της EuroLeague κι απόψε στην «καυτή» έδρα της Ζαλγκίρις, θέλει να κλείσει με μία ακόμα επιτυχία το 2025. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν «τρέχει» ρεκόρ 11-6 και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κορυφή. Ο Ρισόν Χολμς μπορεί να επέστρεψε στην αναμέτρηση του Σαββάτου για το πρωτάθλημα κόντρα στον Ηρακλή, όμως οι «πράσινοι» θα έχουν ακόμα μία απουσία. Αυτή τη φορά ο Κώστας Σλούκας με τραυματισμό στο γόνατο, από το ματς με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία, μένει εκτός και δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (02/01)!

Με… όχημα την έδρα της

Η Ζαλγκίρις Κάουνας με ρεκόρ 10-7 βρίσκεται οριακά εκτός της πρώτης τετράδας και με… όχημα την «καυτή» της έδρας θέλει να επιβεβαιώσει την παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η λιθουανική ομάδα μετρά δύο στη σειρά εντός έδρας νίκες κόντρα στο «τριφύλλι». Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις είδε την Εφές να περνά με 87-64 από τη Zalgirio Arena, την περασμένη εβδομάδα, όμως η «απάντηση» ήταν ηχηρή! Κι αυτό γιατί διέλυσε 109-68 την Παρτιζάν στο δεύτερο ματς της «διπλής» αγωνιστικής. MVP της Ζαλγκίρις στη EuroLeague, ξεκάθαρα ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ «τρέχει» σεζόν με 17,1 πόντους (41,9% τρίποντο), 6,9 ασίστ και 20,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!

