ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Boxing Day με 3000 δώρα* χωρίς κατάθεση και 0% γκανιότα** σε όλα τα ματς της Premier League στο Pamestoixima.gr

Η Boxing Day της Premier League έρχεται και το Pamestoixima.gr ανεβάζει επίπεδο με μοναδικές προσφορές*, ειδικά στοιχήματα και επιλογές που κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική.

Η περίφημη Boxing Day Premier League στην Αγγλία προσφέρει γεμάτο πρόγραμμα φέτος τις γιορτές. Η αγωνιστική ξεκινά την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και στο Pamestoixima.gr σε περιμένουν μοναδικές εκπλήξεις* για να ζήσεις την Boxing day στο έπακρο.

Boxing Day Premier League με 3000 Δώρα* χωρίς Κατάθεση | Pamestoixima.gr

Η Boxing Day Premier League αποκτά έξτρα ενδιαφέρον στο Pamestoixima.gr, με μια εορταστική προσφορά* γνωριμίας που συνοδεύει τη δράση των ημερών. Το αγγλικό ποδόσφαιρο των γιορτών συνδυάζεται με 3000 δώρα* χωρίς κατάθεση, δίνοντας μεγαλύτερη αξία σε κάθε αναμέτρηση της αγωνιστικής.

Από τις 26 έως τις 28 Δεκεμβρίου, η Premier League γεμίζει το πρόγραμμα με συνεχόμενα ματς και το Pamestoixima.gr φροντίζει ώστε η εμπειρία να είναι ακόμη πιο απολαυστική, μέσα από μια προσφορά*, εντελώς δωρεάν, που ταιριάζει απόλυτα στο εορταστικό κλίμα της Boxing Day.

Premier League Boxing Day: 0% Γκανιότα** σε όλα τα ματς | Pamestoixima.gr

Όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής παίζονται με 0% γκανιότα** στην αγορά «Νικητής Αγώνα».

Ακόμα πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις, ακόμα περισσότερη αξία και κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού σε κάθε αναμέτρηση της Boxing Day Premier League.

Boxing Day Premier League: 2-0 και έληξε σε όλα τα ματς | Pamestoixima.gr

Η δημοφιλής προσφορά «2-0 & Έληξε» ισχύει σε όλους τους αγώνες της αγωνιστικής. Αν η ομάδα που επέλεξες προηγηθεί με 2-0 σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, το στοίχημά σου θεωρείται κερδισμένο, ακόμα κι αν το σκορ αλλάξει στη συνέχεια!

Boxing Day Premier League: Επιστροφή στο 0-0 | Pamestoixima.gr

Η ένταση παραμένει μέχρι τέλους με την προσφορά «Επιστροφή στο 0-0». Αν ο αγώνας ολοκληρωθεί χωρίς γκολ, έχεις επιστροφή στο στοίχημά σου, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Περισσότερες προσφορές*, ειδικά στοιχήματα και επιλογές για κάθε παιχνίδι της Boxing Day Premier League σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. **Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα – Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα. 

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα