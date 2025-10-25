Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Ολυμπιακός–ΑΕΚ (26/10)

Η Betsson φέρνει το μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος με σούπερ προσφορά* που κάνει τη βραδιά ακόμα πιο συναρπαστική.

Η ΑΕΚ έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν στην Αγιά Σοφιά για το Conference League.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, θέλει να αφήσει πίσω του το βαρύ και άδικο –λόγω διαιτησίας– 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και να επιστρέψει δυνατά στη Super League.

Το ντέρμπι υπόσχεται ένταση, πάθος και καθοριστικές στιγμές, ενώ η σούπερ προσφορά της Betsson απογειώνει την εμπειρία του αγώνα.

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ BETSSON!



Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Betsson: Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις