Betsson: Σούπερ μάχη στο No Limits 35 powered by Betsson ανάμεσα σε Μαλιχούδη και Αβραμίδη με κορυφαίες αποδόσεις!

Ο Χαρίλης Μαλιχούδης αντιμετωπίζει τον Νίκο Αβραμίδη στο main event του No Limits 35 powered by Betsson στην PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μάχες της ελληνικής σκηνής τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δύο αθλητές συναντιούνται ξανά μετά το 2017, σε μια αναμέτρηση που τιτλοφορείται «ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ». Ο Μαλιχούδης θέλει να υπερασπιστεί τη ζώνη του και να επιβεβαιώσει το πλεονέκτημα της προϊστορίας, ενώ ο φορμαρισμένος και αήττητος εδώ και χρόνια Αβραμίδης στοχεύει να ανατρέψει τα δεδομένα και να στεφθεί νέος πρωταθλητής.

Στην πλατφόρμα της Betsson, ο Χαρίλης Μαλιχούδης προσφέρεται στο 1,50**, ενώ ο Νίκος Αβραμίδης στο 2,40**, με τις αποδόσεις να δείχνουν ελαφρύ προβάδισμα στον πρωταθλητή, αλλά σημαντικό value στον διεκδικητή.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η προϊστορία και η αγωνιστική κατάσταση των δύο αθλητών προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τη στοιχηματική ανάλυση. Ο Μαλιχούδης έχει την εμπειρία, τη σταθερότητα και το ΚΟ επί του Φεζουλάι που του χάρισε τον τίτλο του No Limits. Ο Αβραμίδης, από την άλλη, διαγράφει τρομερή πορεία στο μποξ, παραμένοντας αήττητος και νικώντας επίσης τον Φεζουλάι – αυτή τη φορά με απόφαση. Η μάχη διαθέτει ένταση, τεχνική και δυναμισμό, κάνοντάς την μία από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων διοργανώσεων.

Στις ειδικές αγορές της Betsson βρίσκουμε το Over 3,5 γύρους στο 1,35** και το Under 3,5 γύρους στο 2,90**. Το Over αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο, ενώ το Under απευθύνεται σε όσους περιμένουν πιο εκρηκτική εξέλιξη.

Στην αγορά του KO/TKO, το «Ναι» προσφέρεται στο 2,20** και το «Όχι» στο 1,60**, με τα δεδομένα να επιτρέπουν τόσο μια γρήγορη λύση όσο και μια μάχη μεγάλης διάρκειας.

Στη δημοφιλή αγορά Νίκη με Απόφαση, το «Ναι» δίνεται στο 1,40** και το «Όχι» στο 2,70**, με την Betsson να θεωρεί πιθανό ο νικητής να αναδειχθεί στα σημεία.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην Betsson θα βρείτε πλήθος αγορών για όλα τα μαχητικά events, με ενισχυμένες αποδόσεις συγκεντρωμένες σε μία σελίδα και πολλές εξειδικευμένες επιλογές για να διαμορφώσετε το δικό σας παιχνίδι.

Η μάχη Μαλιχούδης – Αβραμίδης υπόσχεται θέαμα, μεγάλα χτυπήματα και ένα αποτέλεσμα που θα κρίνει οριστικά ποιος είναι ο κορυφαίος της κατηγορίας.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ